Liberado el expresidente Win Myint en el marco de una amnistía a cerca de 4.500 presos en Birmania

Archivo - Imagen de archivo de una prisión de Birmania. - Europa Press/Contacto/Aung Thu - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Birmania han anunciado este viernes la liberación del expresidente Win Myint, encarcelado tras el golpe de Estado militar de febrero de 2021, en el marco de una amnistía concedida a cerca de 4.500 presos con motivo del primer día de Año Nuevo del calendario birmano.

La Presidencia birmana ha publicado un decreto en el que especifica que uno de los beneficiarios de la amnistía es el exmandatario, "quien cumple su sentencia en la prisión de Taungoo", antes de agregar que "si comete algún otro delito, seguirá cumpliendo el resto de la sentencia que pesa contra él, además de la que se le imponga".

Según la cadena de televisión pública birmana, MRTV, durante la jornada se ha amnistiado a 4.335 presos birmanos y 179 extranjeros, sin que por ahora haya detalles sobre las nacionalidades de estos últimos. Tampoco han trascendido los nombres del resto de afectados, así que se desconoce si hay otros opositores entre ellos.

Win Myint fue presidente de la Cámara de Representantes de Birmania desde 2016 a 2018, cuando fue nombrado como presidente del país, un periodo en el que la jefa de Estado 'de facto' era la Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, quien ocupaba el cargo de consejera de Estado debido a que la Constitución le impedía ocupar la Presidencia debido a una cláusula que priva de este cargo a cualquier persona cuyo cónyuge o hijos sean de nacionalidad extranjera.

Tanto Win Myint como Suu Kyi fueron detenidos a raíz de la asonada del 1 de febrero de 2021, dada después de la victoria en las elecciones de 2020 de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la Premio Nobel de la Paz. Tras ello, la junta militar lanzó una dura campaña de represión, a lo que se ha sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste del país, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).