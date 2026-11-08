Liberado un periodista árabe-israelí detenido hace cinco días tras entrevistar a un exdiputado de Balad

Archivo - Un detenido con esposas (archivo) - POLICÍA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha puesto este domingo en libertad al activista y periodista palestino-israelí Abed Abú Shehadé, detenido hace cinco días tras regresar de Qatar, donde entrevistó al exdiputado del partido Balad Azmi Bishara, acusado de colaborar con el partido-milicia libanés Hezbolá.

"Ha sido interrogado principalmente sobre la entrevista publicada, que está disponible públicamente", ha denunciado el Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, que reprocha la "ilegalidad" de la detención y la "criminalización de la expresión política palestina".

"Abrir una investigación penal por una entrevista de prensa es una grave violación de la libertad de prensa. Su detención ha sido arbitraria desde el primer momento", según Adalah, que reprocha que el tribunal no anulara la detención. "El mensaje para los ciudadanos palestinos es inequívoco: una conversación pública con un político puede llevarte a la celda. Es persecución política con una ley penal", ha denunciado.

El Tribunal de la Magistratura de Tel Aviv aprobó la detención de Abú Shahadé hasta este domingo tras ser detenido durante un asalto a su domicilio en la noche del miércoles. Las autoridades no han solicitado una nueva prórroga del arresto.

Abú Shahadé tiene un podcast en la página de noticias Arab48 y ha sido concejal y miembro del Consejo Islámico de Yafa, junto a Tel Aviv, como candidato del partido binacional comunista Hadash y el partido nacionalista palestino Balad.