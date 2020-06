Liberados cerca de 600 trabajadores tras tres meses encerrados en una fábrica en Nigeria por el coronavirus

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nigeria han rescatado este martes a cerca de 600 trabajadores que habían sido encerrados hace cerca de tres meses en una fábrica de arroz en la ciudad de Kano (norte) en medio de las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus.

El portavoz de la Policía del estado, Abdullahi Haruna Kiyawa, ha indicado que durante la operación han sido detenidos cuatro de los responsables de la administración de la empresa y ha anunciado la apertura de una investigación.

"Hemos encontrado a muchos trabajadores encerrados y esclavizados en la fábrica", ha indicado Kiyawa, según ha informado el diario nigeriano 'The Premium Times'. El director del molino ha dicho no haber tenido constancia de la situación de los trabajadores.

Por su parte, trabajadores entrevistados por el diario han relatado que la empresa les amenazó con despedirles en caso de que fueran a casa para estar con su familia, antes de agregar que les impidieron salir de la fábrica por temor a que se contagiaran de coronavirus.

Así, uno de los liberados ha recalcado que ha permanecido desde el 23 de marzo en el interior de las instalaciones, mientras que otro ha relatado que su esposa y sus hijos acudían a la entrada de la fábrica para poder verse desde la distancia.

"Nos engañaron para que nos quedáramos en la fábrica durante cinco días, luego siete, luego dos semanas y después un mes. Hemos estado detenidos más de tres meses. Hay cerca de 600 trabajadores y dormimos en unas condiciones muy malas", ha dicho.

En este sentido, Karibu Yahaya Kabara, de la Red Global de Derechos Humanos, ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que lo que vio en las instalaciones "es descorazonador". "Donde la empresa mantuvo a estas personas no es adecuado ni para los animales", ha denunciado. "Sus comidas no eran suficientes y no había medicamentos para los que se pusieron enfermos", ha añadido.

Las autoridades pidieron a las empresas que cerraran sus puertas a finales de marzo en el marco de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta ahora 20.919 casos y 525 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).