Liberados nueve palestinos encerrados en prisiones israelíes en el marco de la ofensiva en Gaza

Archivo - Un convoy del Comité Internacional de Cruz Roja traslada a un grupo de palestinos excarcelados por las autoridades israelíes a la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros ha anunciado este lunes que las autoridades israelíes han liberado a nueve presos gazatíes de entre 30 y 45 años detenidos en el marco de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Nueve prisioneros liberados llegan al Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Gaza tras ser liberados de las cárceles israelíes", reza una breve publicación en redes sociales de la organización, que ha detallado las identidades de los nueve hombres en cuestión.

Los varones excarcelados provenían, principalmente, de las prisiones de Tzalmon (norte) y Beersheba (sur), donde, según el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), llevaban detenidos "muchos meses" y sufrían desnutrición y tortura.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no han dado detalle alguno de esta nueva excarcelación.