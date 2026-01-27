Mueren cuatro palestinos en un ataque de Israel cerca de un cementerio en el norte de la Franja de Gaza

Edificios de la ciudad de Gaza dañados por la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Hashim Zimmo, Hashem Zimmo / Zuma Press / Contacto

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este martes a causa de un ataque del Ejército de Israel cerca de un cementerio situado en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que los cuatro fallecidos han sido trasladados al Hospital Baptista Al Ahli junto a otros tres heridos tras el ataque, que ha alcanzado los alrededores del cementerio Al Batsh, en el barrio de Al Tufá.

Los fallecidos han sido identificados como Mahmud Ahmed Lulu, Abdulqader abú Jader, Abdulkarim Ghubain y Yusef al Rifi, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por el momento sobre este nuevo ataque contra la Franja de Gaza pese al citado alto el fuego.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a 486 los muertos y a 1.341 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, un periodo en el que además han sido hallados 714 cadáveres en áreas de las que se replegaron las tropas de Israel. Asimismo, resaltaron que desde el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 71.660 muertos y 171.419 heridos.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha alertado este mismo martes de que el cierre de los pasos fronterizos por parte de Israel está agravando el estado de enfermos y heridos en el enclave, sumido en una grave crisis por la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha apuntado en un comunicado que 20.000 personas "están esperando a recibir permiso para viajar al extranjero a recibir tratamiento" y ha agregado que "la escasez de medicinas y suministros médicos" y "la destrucción de infraestructura hospitalaria" está alargando las listas de espera.

En este sentido, ha lamentado que 1.268 personas han fallecido mientras esperaban a recibir estos permisos, siendo el grupo más afectado el de los paciente de cáncer, con 4.000 pacientes en "listas urgentes" a la espera de poder salir del enclave para recibir tratamiento en el extranjero.

La cartera ha especificado que 4.500 de los pacientes que se encuentran a la espera son niños y ha recalcado que solo 3.100 pacientes han podido salir de Gaza después de que el Ejército de Israel cerrara el paso de Rafá, en la frontera con Egipto, en mayo de 2024.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo la reapertura "limitada" del paso de Rafá en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre y cuando se recupere el último cuerpo de israelí incluido en el listado, algo que tuvo lugar durante la jornada del lunes, tal y como confirmaron las autoridades de Israel.