Liberados seis trabajadores de una ONG detenidos en Túnez acusados de ayudar a migrantes en situación irregular

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha ordenado la puesta en libertad de seis trabajadores de una organización no gubernamental francesa detenidos por supuestamente dar ayuda a migrantes en situación irregular en el país africano.

Los trabajadores humanitarios de la rama local de la ONG France Terre d'Asile, entre ellos su exdirectora Sherifa Riahi, fueron detenidos hace más de un año y medio tras ser acusados de "facilitar la entrada ilegal y el desplazamiento" de migrantes en situación irregular que intentaban cruzar el país para llegar a las costas europeas.

Así, el caso fue abierto contra ellos y 17 funcionarios de la ciudad de Susa, situada en la costa occidental del país y uno de los puntos de partida de embarcaciones que buscan completar la travesía a través del mar Mediterráneo, con una primera audiencia el 15 de diciembre antes de la decisión de liberación, adoptada a última hora del lunes.

Las detenciones tuvieron lugar en mayo de 2024 en el marco de una campaña de las fuerzas de seguridad contra organizaciones activas en el apoyo a migrantes y refugiados, tras lo que se formularon acusaciones sobre blanqueo, enriquecimiento ilícito y actividades contra la soberanía nacional, según ha recogido el diario tunecino 'Business News'.

Sin embargo, los cargos relacionados con delitos económicos fueron retirados en enero de 2025, a pesar de lo cual los acusados permanecieron en prisión hasta el último fallo de un tribunal tunecino, que ha ordenado que todos ellos sean puestos en libertad, sin que las autoridades del país africano hayan reaccionado oficialmente al veredicto.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que unas 1.750 personas murieron o fueron dadas por desaparecidas en 2025 en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas del sur de Europa, una cifra que asciende desde 2014 a 25.780 en la ruta del Mediterráneo central, que conecta Túnez y Libia con el sur de Europa.