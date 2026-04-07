En libertad bajo fianza en Irán un japonés que podría ser periodista de la cadena NHK

Archivo - El portavoz del gobierno, Minoru Kihara - Europa Press/Contacto/Kento Nara - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, ha informado este martes de la puesta en libertad bajo fianza de un ciudadano nipón detenido en enero y que, según múltiples informaciones, sería el jefe de la redacción en Teherán de la cadena pública japonesa NHK, Shinnosuke Kawashima, arrestado en enero de 2026, pese a que Kihara no ha querido identificarlo "por respeto a su privacidad".

"La Embajada de Japón en Irán ha confirmado que el ciudadano japonés detenido por las autoridades iraníes el 20 de enero fue puesto en libertad bajo fianza el 6 de abril, hora local, y que el embajador iraní se reunió posteriormente con él y confirmó que no presenta problemas de salud", ha declarado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo nipón, según ha recogido NHK.

Con todo, preguntado por si se trata del jefe de la redacción de NHK en Teherán, Kihara ha decidido abstenerse de dar más detalles "por respeto a su privacidad".

La cadena, por su parte, ha incluido una breve declaración propia sobre la revelación en su misma noticia: "No tenemos nada que decir en este momento. Continuaremos cumpliendo nuestra misión periodística de contribuir a la consecución de la paz, tomando todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de nuestro personal y empleados", reza la misma.

Sin embargo, el Gobierno japonés anunció en marzo que dos de sus nacionales estaban detenidos en Irán, y uno de ellos regresó a Japón el 22 de marzo. Asimismo, el Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció en febrero que Shinnosuke Kawashima había sido detenido por las autoridades iraníes el 20 de enero, la misma fecha citada por Kihara.

En este sentido, la agencia nipona Kyodo ha identificado al japonés puesto bajo fianza como el propio Kawashima, citando fuentes gubernamentales para afirmar que ha sido acusado de delitos relacionados con la seguridad y que se espera que comparezca ante un tribunal.