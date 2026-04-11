Libia adopta sus primeros presupuestos unificados en 13 años tras el impulso de EEUU y el consenso de gobiernos rivales

Archivo - Imagen de archivo del Banco de Libia, en la ciudad de Misrata - Europa Press/Contacto/Islam Alatrash - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Libia ha anunciado este sábado el acuerdo alcanzado entre las autoridades rivales de Libia para adoptar los primeros presupuestos oficiales unificados desde hace trece años en un "progreso real", ha celebrado la entidad financiera, hacia la consolidación de una política fiscal unitaria.

"Este acuerdo representa un hito fundamental, ya que marca el primer consenso sobre el gasto unificado en todo el territorio libio en más de trece años", a partir de "la capacidad financiera real del Estado, para un desarrollo equilibrado en todas las regiones de Libia".

El acuerdo ha sido alcanzado por el Alto Consejo de Estado (la Presidencia libia que representa al Gobierno de Trípoli) y la administración rival representada por el Parlamento del este del país.

La adopción tiene lugar después de que el asesor principal de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Massad Boulos, mantuviera esta misma semana una llamada con el "hombre fuerte" del este del país, el mariscal Jalifa Haftar, y pidiera a las partes enfrentadas un último esfuerzo para garantizar la adopción de los presupuestos

El Banco Central libio "expresa su gratitud a todas las partes nacionales libias que actuaron con gran responsabilidad y contribuyeron al éxito de este acuerdo" y "reconoce el papel positivo de los Estados Unidos en el apoyo a las gestiones de mediación que facilitaron la consecución de este acuerdo".