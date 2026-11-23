Archivo - El presidente del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Menfi, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2026 (archivo) - Stephani Spindel / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades reconocidas internacionalmente de Libia han advertido este lunes de que adoptarán "todas las medidas pertinentes a nivel militar, político y jurídico" en respuesta al ataque reivindicado por Ucrania contra una corbeta de la Armada de Rusia anclada en el puerto de la ciudad libia de Bengazhi (este), bajo control del gobierno paralelo asentado en Tobruk.

El Consejo Presidencial libio ha señalado en un comunicado que dará estos pasos "en línea con las disposiciones del Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", con el objetivo declarado de "preservar la soberanía de Libia y la independencia de sus decisiones nacionales, así como para garantizar su seguridad y su integridad territorial".

El organismo, integrado por tres personas y que ejerce como jefe de Estado y mando de las Fuerzas Armadas libias, ha expresado así su condena "inequívoca" al incidente y ha advertido de que "esto acontecimientos conllevan riesgos y repercusiones que afectan a la seguridad, la estabilidad y la soberanía de Libia".

"La gravedad de lo sucedido trasciende el incidente en sí, especialmente si se analiza en el marco de un contexto regional e internacional que proyecta una sombra cada vez mayor sobre el panorama libio", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que el país "pague el precio de un conflicto internacional que se intensifica día a día".

Así, ha subrayado que "el peligro de esta deriva no se limita a amenazar la unidad y la estabilidad de Libia", dado que "afecta también a la seguridad de la región mediterránea, a la integridad de las rutas marítimas y comerciales, y al suministro energético, todo ello en una región ya marcada por la inestabilidad y la tensión".

"El hecho de que Libia siga siendo un escenario de conflictos que trascienden sus propios intereses nacionales constituye una amenaza que debe abordarse con firmeza y responsabilidad", ha esgrimido, antes de prometer que "trabajará para esclarecer las circunstancias que rodearon estos sucesos y determinar la responsabilidad de las partes, tanto internacionales como locales, que contribuyeron a ellos".

En este sentido, ha explicado que "el objetivo es garantizar la rendición de cuentas, evitar la impunidad y prevenir la repetición de tales violaciones", al tiempo que ha pedido "una seria reflexión nacional" sobre estos incidentes de cara a "poner fin a la división, unificar las instituciones y la toma de decisiones a nivel nacional, y construir un panorama político inclusivo en el que todos los libios participen sin exclusiones".

"Esto implica alejarse de los alineamientos faccionalistas y de la práctica de buscar apoyo en actores externos; enfoques que no han traído al país más que un mayor debilitamiento y peligro" ha subrayado el organismo, que ha incidido en que "la soberanía de Libia no es objeto de negociación y su unidad no es una cuestión que pueda posponerse".

"Se trata, más bien, de una responsabilidad nacional que exige un proceso unificado de toma de decisiones, una voluntad libia independiente y la priorización del interés de la nación por encima de cualquier otra consideración", ha apostillado tras el ataque, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Zelenski ha reivindicado la autoría del ataque y lo ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Así, ha recalcado que la corbeta 'Merkury' ha sido hundida y ha especificado que otro buque de carga ubicado frente a las costas de Libia ha sido igualmente alcanzado por drones navales ucranianos.

Tras ello, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha expresado su "profunda preocupación" por los ataques y ha destacado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas", antes de subrayar que el país africano "no debe convertirse en un campo de batalla" de otros conflictos.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' --una nave de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra-- se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.