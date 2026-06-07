El líder de Armenia Fuerte apela a la participación y defiende una "Armenia reconstruida" durante la jornada electoral

Archivo - Centro de votación para las elecciones legistativas armenias en Yerevan, Armenia (archivo) - Europa Press/Contacto/Celestino Arce Lavin

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales armenios han abierto sus puertas a las 08.00 horas (hora local) de este domingo para dar comienzo a las elecciones ordinarias a la Asamblea Nacional, unos comicios en los que concurren 16 partidos políticos y dos alianzas electorales y para los que están llamados a las urnas cerca de 2,5 millones de electores.

Entre los primeros dirigentes en ejercer su derecho al voto ha asistido Narek Karapetyan, cabeza de lista del bloque opositor Armenia Fuerte, que ha depositado su papeleta en su Tashir, su ciudad natal, una localidad situada en la provincia de Lori y en donde están registrados alrededor de 1.000 votantes.

Tras depositar su papeleta, Karapetyan ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa para el país y ha instado a la población a acudir masivamente a los colegios electorales para contribuir a los cambios que, a su juicio, necesita Armenia.

"Voté por un gran cambio, por una Armenia en reconstrucción, por una Armenia donde los armenios se dediquen principalmente a reconstruir su país, en lugar de hacerse daño a sí mismos, luchar u oponerse", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Panorama.

El candidato ha sostenido además que el país debe dejar atrás las divisiones internas y centrar sus esfuerzos en el desarrollo económico y social. "Necesitamos crear un país tan fuerte que las próximas generaciones lo hagan aún más fuerte y no tengan que enfrentarse a los mismos problemas", ha afirmado.

Está previsto que la jornada electoral concluya a las 20.00 horas (hora local) en los 2.005 colegios electorales habilitados en todo el país, de los cuales nueve se encuentran en centros penitenciarios y el resto están distribuidos por las distintas comunidades.

Según los datos oficiales actualizados hasta el 6 de junio, el censo electoral asciende a 2.485.851 ciudadanos con derecho a voto.