El líder de la CDU asegura que "no habrá cooperación" con AfD y Scholz promete "línea dura" en migración

Scholz asegura que la UE puede "actuar en una hora" ante aranceles de Trump

BERLÍN, 10 Feb. (DPA/EP) -

El candidato de la Unión Democristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU) alemana, Friedrich Merz, ha asegurado este domingo que "hay un mundo de distancia entre" su partido y la ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), en el primer debate televisado antes de los comicios con su contrincante y actual canciller, el socialdemócrata Olaf Sholz, quien ha presumido de haber aumentado las deportaciones en un 70 por ciento durante su mandato.

"Hay un mundo de distancia entre nosotros. No hay similitudes entre la AfD y la CDU/CSU. (...) No habrá tal coalición. No lo haremos", ha prometido Merz a dos semanas para las elecciones del próximo 23 de febrero.

Antes, el canciller y candidato de los socialdemócratas (SPD) lo ha vuelto a acusar de "incumplir su palabra" y "romper el tabú" después de que la alianza conservadora aprobara la semana pasada en la Cámara Baja alemana, el Bundestag, una moción sobre la reforma migratoria con el apoyo de la formación ultraderechista, desatando una oleada de protestas por todo el país.

"Esa es mi seria preocupación", ha señalado Scholz, insistiendo en que ya no cree que Merz, quien lidera las encuestas con cerca del 30 por ciento, vaya a rechazar los apoyos de la AfD para formar gobierno en caso de que los necesite.

El socialdemócrata ha atacado al candidato demócrata-cristiano porque su propuesta de rechazar a las personas migrantes en las fronteras del país "contradice la legislación europea" y es "contraria a los intereses alemanes", puesto que "tendríamos una crisis europea" si los vecinos se niegan a acoger a los solicitantes de asilo rechazados.

Pese a ello, el canciller --que ha visto cómo la SPD cae en las encuestas hasta cerca del 18 por ciento-- ha prometido mantener su "línea dura" en migración, al tiempo que ha presumido de que el país "nunca ha visto leyes más duras" en este sentido que bajo su gobierno. "Hemos aumentado las deportaciones en un 70 por ciento desde que me convertí en canciller", ha asegurado.

Por su parte, Merz ha acusado a Scholz de permitir la entrada de "más de dos millones de" extranjeros en situación irregular durante su mandato. "Usted no vive en este mundo. Lo que está diciendo aquí es un cuento de hadas", le ha espetado durante el acalorado intercambio a cuenta de las deportaciones.

El otro gran tema del debate y de la campaña electoral ha sido la economía, puesto que Alemania lleva dos años consecutivos en recesión. En este aspecto, Merz ha vuelto a afear a Scholz que esté alejado de la realidad económica: "Estoy un poco sorprendido por la percepción con la que describe usted aquí esta tarde el estado de nuestra economía", ha manifestado, después de que el socialdemócrata negara que el país esté sufriendo una desindustrialización.

"Eso no tiene nada que ver con la realidad, sinceramente, señor Scholz", ha añadido, al tiempo que ha denunciado que el país haya vivido una oleada de insolvencias sin precedentes, con "50.000 empresas quebradas" durante el gobierno del canciller, "casi la mitad de ellas el año pasado".

Scholz ha admitido que "algo está pasando y algo tenemos que hacer", si bien ha destacado el aumento del empleo en el país, siendo el que registra la segunda tasa de paro más baja de los países más industralizados reunidos en el G7.

LA UE PUEDE ACTUAR "EN UNA HORA" ANTE ARANCELES DE TRUMP

Ambos candidatos se han manifestado igualmente sobre la amenaza de aranceles a los productos europeos por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El canciller ha asegurado que la Unión Europea puede "actuar en una hora" si el jefe de la Casa Blanca toma esa medida. "No debemos engañarnos. Lo que dice el presidente estadounidense es lo que quiere decir", ha señalado.

El líder de la CDU por su parte ha pedido una estrategia europea común, de modo que los Veintisiete respondan en bloque a un Trump al que ha descrito como "predeciblemente impredecible".

El magnate republicano ha anunciado este domingo que instaurará aranceles del 25 por ciento sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos a partir de este mismo lunes, unas tarifas que aplicarán "a todos" los países sin excepción, según ha indicado desde el 'Air Force One' en declaraciones a la prensa estadounidense.