El líder de la CSU apoya a Merz y rechaza movimientos internos para reemplazar al canciller de Alemania

Archivo - El líder de la Unión Social Cristiana bávara (CSU) y primer ministro de Baviera, Markus Soeder, durante una rueda de prensa en marzo de 2025 (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

Soeder argumenta que su sustituto tendría "los mismos problemas": "Un SPD que tiene dificultades con las reformas"

BERLÍN, 13 Sep. (DPA/EP) -

El líder de la Unión Social Cristiana bávara (CSU) y primer ministro de Baviera, Markus Soeder, ha expresado este domingo su apoyo al canciller de Alemania, Friedrich Merz, ante las especulaciones sobre su posible reemplazo tras la aplastante victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones celebradas el 6 de septiembre en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

Soeder, una figura clave entre los conservadores y líder del partido hermano de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) de Merz, ha descartado cualquier tipo de movimiento interno para sustituir al canciller argumentando que su sustituto haría frente "a los mismos problemas".

"Quienquiera que asumiera el cargo de inmediato, si se analizan las alternativas, se enfrentaría inicialmente a los mismos problemas: un SPD que tiene dificultades con las reformas", ha sostenido Soeder en declaraciones al diario 'Bild', en referencia al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de coalición de la CDU a nivel nacional.

En este sentido, ha defendido que Merz sigue siendo la persona adecuada para encabezar el Gobierno de Alemania. "Sí, él respalda las reformas", ha manifestado, si bien ha reconocido que hay discusiones sobre posibles reemplazos en caso de nuevo varapalo en las elecciones locales de hoy en Baja Sajonia y las previstas para el 20 de septiembre en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Soeder ha argüido sin embargo que el bloque conservador debería permanecer unido y no ser dividido por la presión de AfD, antes de incidir en que "bajo ninguna circunstancia" debería haber intentos por parte de la CSU para sacar del puesto a Merz, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Por último, ha adoptado un tono más cauteloso tras ser preguntado si considera que el gobierno de coalición entre la CDU y el SPD logrará completar su mandato y permanecer en pie hasta 2029, tal y como está previsto. "Eso espero", se ha limitado a decir el líder de la CSU.

Las palabras de Soeder llegan en medio de las críticas a Merz por el desempeño del Gobierno de Alemania y la caída en los sondeos de la CDU, que en las elecciones en Sajonia-Anhalt perdió 20 puntos porcentuales y cayó hasta el 17,2% de los votos, por el 44% obtenido por AfD, que automáticamente pidió al canciller que dimita y convoque elecciones generales.