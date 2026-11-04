El líder demócrata Chuck Schumer celebra una noche histórica para el partido: "La ayuda está en camino"

Archivo - El líder del Partido Demócrata en el Senado de EEUU, Chuck Schumer. - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de la, hasta esta noche, minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha prometido a los estadounidenses que la "ayuda está en camino" tras la histórica victoria de su partido en las elecciones legislativas de este martes, en las que han ganado el control de las dos cámaras del Congreso y obtenido en particular una victoria "contra todos los pronósticos" en el Senado del país.

Schumer ha declarado que su partido no tiene intención de plegarse a los designios de Trump ni a las amenazas del presidente sobre su potestad para ejercer el veto ejecutivo frente a cualquier proyecto que planteen los demócratas.

"La gente ha votado cambio y ahora los demócratas deben cumplir con su palabra. Y vamos a cumplir, con o sin el presidente", ha avisado el veterano senador neoyorquino.

Schumer ha dedicado palabras de agradecimiento a los candidatos demócratas que han conseguido volcar los escaños necesarios para ganar el Congreso. "Tenían oportunidades mejores, pero han concurrido por patriotismo, porque sabían que su país los necesitaba y que eran los mejores candidatos para su estado", ha asegurado.

El líder demócrata ha querido terminar con un mensaje para el Partido Republicano. "Espero que los republicanos aprendan la lección que no han visto hasta esta noche: escuchen al pueblo estadounidense".