El líder demócrata Hakeem Jeffries anuncia su candidatura para presidir la Cámara de Representantes

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha anunciado este miércoles oficialmente su candidatura para presidir este órgano, después de que su formación se haya hecho con el control de la cámara baja estadounidense asegurándose 237 escaños en las elecciones de medio mandato celebradas en la víspera.

El representante por Nueva York así lo ha declarado en una carta dirigida a sus compañeros del Partido Demócrata y recogida por la cadena de noticias NBC en la que ya ha expuesto parte de sus planes.

Jeffries, que está llamado a convertirse en el primer afroamericano en llegar a dicho puesto en la historia del Congreso, ha fijado ya tres prioridades claves para él: el coste de la vida, la rendición de cuentas por parte del presidente Donald Trump y los "valores estadounidenses", que ha descrito como "libertad y justicia para todos, igualdad de protección ante la ley, el derecho irrestricto al voto en una democracia representativa y nuestro legado como nación de inmigrantes".

"Los demócratas de la Cámara de Representantes deben actuar para revertir los recortes a Medicaid, restablecer la financiación del SNAP --en referencia al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria--, (...) erradicar los aranceles de Trump y detener la imprudente guerra de elección en Irán", ha defendido, al tiempo que ha celebrado que "la era del extremismo de MAGA está llegando a su fin de forma estrepitosa".

"Contra todo pronóstico, los demócratas de la Cámara de Representantes obtuvieron éxitos constantes mientras estaban en minoría. Ahora debemos llevar a cabo el cambio radical que el pueblo estadounidense exige desde la mayoría", ha afirmado.

En enero, una vez que el nuevo Congreso haya tomado posesión, la Cámara de Representantes votará la candidatura de Jeffries y la de cualquier otro miembro demócrata que se presente al cargo, si bien hasta el momento ningún otro compañero de la formación ha hecho pública su intención de disputarle el puesto.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano, después de que los demócratas hayan hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y lograr triunfos históricos en la carrera a gobernadores en estados como Texas, Ohío o Georgia.