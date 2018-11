La líder del DUP dice que está abierta estudiar alternativas al acuerdo del Brexit de May

Publicado 29/11/2018 9:05:02 CET

LONDRES, 29 Nov. (Reuters/EP) -

La líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Arlene Foster, ha asegurado este jueves que está dispuesta a escuchar alternativas al acuerdo del Brexit alcanzado por la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea, una propuesta que sigue rechazando su partido.

"Nuestra red roja era que no se nos debería diferenciar del resto de Reino Unido en términos de aduanas y de alineamiento regulatorio", ha afirmado en declaraciones a la radio de la BBC Foster, que lidera un partido que apoyó a May para que sacara adelante su Gobierno en el Parlamento tras las últimas elecciones y que ahora se opone a su plan del Brexit. Foster ha respondido así tras una pregunta sobre si estaría dispuesta a apoyar la llamada solución Noruega Plus para Reino Unido.

"Estamos muy abiertos a permitir al Gobierno que trabaje duro con otras soluciones en un modo que sea el mejor para abandonar la Unión Europea", ha asegurado la líder del DUP. El acuerdo del Brexit alcanzado por la primera ministra británica con las autoridades de la Unión Europea será sometido a votación en el Parlamento británico el 11 de diciembre, una votación que será clave en el futuro del país y del proceso para abandonar el bloque comunitario.