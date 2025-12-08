El líder de las FDS apela a un "diálogo" para "una Siria democrática" un año después de la caída de Al Assad

Archivo - Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) cerca de Baghuz, en el este de Siria (archivo) - Aboud Hamam/dpa - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, ha apelado nuevamente a un "diálogo" para edificar "una Siria democrática y descentralizada", en medio de las celebraciones por el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"Hace un año, Siria entró en una nueva fase con la caída del antiguo régimen, un momento crucial del que estamos orgullosos y que puso fin a décadas de tiranía y división", ha dicho Abdi, quien ha felicitado a la población "por este aniversario, que afirma su voluntad de construir un futuro basado en la justicia, la estabilidad, la asociación y la protección de los derechos de todos sus integrantes"

Así, ha subrayado que "la actual etapa impone a todos una responsabilidad nacional compartida y un diálogo exhaustivo que ponga el interés de los sirios por encima de todas las consideraciones", al tiempo que ha mostrado su "compromiso inquebrantable" con el acuerdo alcanzado en marzo con las autoridades centrales.

Abdi ha destacado en su cuenta en la red social X que este acuerdo, firmado por él mismo y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, supone "la base para la construcción de una Siria democrática y descentralizada, a través de la voluntad de su pueblo y fortificada por los valores de la libertad, la justicia y la igualdad".

El acuerdo del 10 de marzo tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

Las FDS han apelado desde el inicio a la integración de sus fuerzas como un bloque unificado, mientras que las autoridades encabezadas por Al Shara, antiguo líder de HTS, han defendido que los combatientes de las fuerzas kurdas sean integrados de forma individual y distribuidos en diferentes unidades de las nuevas Fuerzas Armadas.

En este contexto, las propias FDS han publicado un comunicado en X en el que han expresado su felicitación a la población Siria, y especialmente a la minoría kurda, por el primer aniversario de la caída del régimen de Al Assad, "que arrastró al país al desastre, perpetuó la tiranía y practicó las formas más atroces de violencia contra los sirios durante muchas décadas".

Las FDS han recordado que las autoridades kurdas establecieron en 2012 "una administración civil democrática" tras expulsar a las tropas de Al Assad de la región conocida como Rojava, lo que "supuso un modelo único de organización de la sociedad y prestación de servicios en paralelo".

"Fueron creadas las Fuerzas de Protección Popular, luego transformadas en las FDS, que proporcionaron miles de mártires en las batallas por la liberación y la defensa, y se convirtieron en la fuerza más eficaz y profesional en la lucha contra el terrorismo", han recordado, incluida su alianza con la coalición contra Estado Islámico encabezada por Estados Unidos.

LAS FDS PIDEN "NO REPRODUCIR LA MENTALIDAD" DEL RÉGIMEN DE AL ASSAD

Por ello, han resaltado que "lo logrado fue producto de la legitimidad derivada de la resistencia y la firmeza del pueblo", además de los "sacrificios" en la lucha contra el grupo yihadista. "Eso es lo que hoy da a nuestras fuerzas su estatus, papel y responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad", han defendido.

"La expulsión del régimen baazista de las regiones del norte y el este de Siria en los primeros años de la revolución constituyó un golpe estratégico que quebró su influencia, privó a su sistema de seguridad de sus recursos más importantes y debilitó su capacidad para continuar con sus crímenes", han argüido, al tiempo que han alertado de que ello supuso además "la caída de una mentalidad basada en monopolizar el poder e ignorar la voluntad popular".

"Reproducir esta mentalidad en cualquier forma significará que Siria volverá a la misma tragedia por la que el pueblo pagó al alto precio", han advertido, motivo por el que ha criticado que "algunas parte sen el poder o cercanos a él siguen usando el lenguaje de la incitación y el odio, tratando de reciclar el mismo discurso de división".

Por ello, han hecho hincapié en que este tipo de discursos "ya no son aceptables y no pueden ser la base para construir una nueva patria". "Más bien, es una continuación directa de la mentalidad del régimen que ha caído y no volverá", han reiterado, antes de insistir en que la caída de Al Assad "es una oportunidad histórica para todos los sirios para reconstruir su patria sobre nuevas bases".

"La siguiente etapa requiere lanzar un diálogo nacional verdadero e integral, alejado de la exclusión y la exclusividad, establecer un nuevo contrato social que garantice los derechos, las libertades y la igualdad, y cortar el regreso de la tiranía de una vez por todas", han dicho las FDS, que han confirmado que seguirán siendo la principal fuerza en defensa de la población durante "esta delicada etapa".

"El futuro de Siria comienza hoy, superando la mentalidad del antiguo régimen, con todas sus herramientas y métodos, y construyendo una nueva Siria basada en la libertad, la justicia y la asociación", han subrayado, al tiempo que han reclamado "un Estado digno de los sacrificios de los mártires y la firmeza de millones de sirios".