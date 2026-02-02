El líder de Groenlandia advierte de que las intenciones de Trump sobre controlar la isla no han cambiado

Archivo - El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, en una recepción con las autoridades danesas. - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha avisado este lunes de que las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar el territorio semiautónomo danés siguen en pie y pese a aflojar la presión durante las últimas semanas, Washington mantiene sus pretensiones.

"El mensaje y el objetivo son claros: Groenlandia debe ser asumida y gobernada por Estados Unidos. Lamentablemente, esto sigue siendo válido y no ha cambiado. Recientemente se ha descartado la posibilidad de una toma militar, pero la visión sobre Groenlandia y sobre su población no ha cambiado: Groenlandia debe vincularse a Estados Unidos y ser gobernada desde allí", ha afirmado el líder groenlandés en un comunicado oficial de su Ejecutivo, conocido como Naalakkersuisut.

Recuerda que Trump desde 2019 ha expresado su voluntad de controlar la isla ártica y que desde finales de 2024 ha insistido con contundencia en esta línea, sin haberse retractado en ningún momento.

Nielsen avisa de que la parte estadounidense "busca vías" para obtener la propiedad y el control de Groenlandia, apuntando que Washington considera que el territorio puede comprarse "como una mercancía", "y que los individuos dentro de la población pueden ser comprados".

En este sentido, critica que las declaraciones se han multiplicado sobre la opción de anexionarse o adquirir la isla, alegando que potencias como Rusia o China ambicionan controlar. Nielsen lamenta que algunas de estas declaraciones se hagan "con tono condescendiente y divisivo", dirigidas contra la población de Groenlandia.

"Esto ha generado una gran inseguridad entre todos nosotros. Algunos de nuestros compatriotas sufren graves problemas de sueño, los niños perciben la preocupación y la ansiedad de los adultos, y todos vivimos con una incertidumbre constante sobre lo que puede suceder mañana", advierte en su comunicado.

Por todo ello, Nielsen reitera en nombre del Naalakkersuisut que estas amenazas y mensajes son "completamente inaceptables". "Y se ha dicho de forma clara y contundente". Pero, admite, "las palabras por sí solas no son suficientes", por lo que señala que la isla está trabajando para "proteger" a Groenlandia de las aspiraciones imperialistas de Washington.

Así ha defendido la cooperación con los Estados miembros de la UE y los aliados de la OTAN frente a las amenazas de Trump. "No estamos solos, y estamos protegidos. Todos los países de la UE nos apoyan. Cuando las amenazas comenzaron a principios de año, los países europeos de la OTAN y sus jefes de Estado reaccionaron de inmediato con declaraciones de apoyo", ha afirmado.

En todo caso, el líder de Groenlandia valora el marco establecido con estadounidenses y daneses para abordar la crisis toda vez advierte de que los groenlandeses "siguen encontrándose en una situación grave". Valora que ahora se ha encauzado la situación "en los canales adecuados", insistiendo en que el Naalakkersuisut "trabajará de forma decidida para que conduzca a resultados concretos".

Como resumen, insiste en que ahora "la unidad es lo más importante" tanto en el seno de la OTAN, de la UE, en el Reino de Dinamarca y también en la propia Groenlandia. "Debemos permanecer unidos para proteger la Groenlandia que conocemos", asegura.