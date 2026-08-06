El líder de la junta de Birmania realiza su primera visita oficial como presidente a Tailandia

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE TAILANDIA

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, se ha reunido este jueves con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, en el marco de su primera visita oficial como presidente a un país extranjero tras el golpe de Estado que derrocó al Gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

Charnvirakul ha recibido con honores en la sede del Gobierno al líder de la junta birmana, que permanecerá en visita oficial en Tailandia hasta el viernes. Posteriormente, ambos han mantenido una reunión de trabajo "en formato reducido" antes de celebrar un encuentro más amplio con altos funcionarios "con el fin de debatir vías para estrechar la cooperación" bilateral.

"Esta visita representa una oportunidad clave para elevar las relaciones entre Tailandia y Birmania en materia económica, comercial, de conectividad fronteriza, seguridad y cooperación regional", ha indicado la oficina del primer ministro tailandés en un comunicado difundido en redes sociales.

Las partes han firmado una serie de acuerdos y memorandos de entendimiento, entre ellos uno de materia laboral y contratación de trabajadores; otro relativo al trabajo conjunto para la gestión de la calidad del agua en ríos fronterizos y uno sobre cooperación tecnológica de observación terrestre con fines pacíficos.

"Ambas partes han acordado reforzar la cooperación para mantener la paz y el orden a lo largo de la frontera, así como elevar la prevención y represión del crimen transnacional, especialmente el narcotráfico, las redes de estafas online y el lavado de dinero, incrementando la coordinación entre las agencias correspondientes", ha agregado.

El líder birmano ha acudido también a un foro empresarial en el marco de su visita oficial al país, de la que se espera que salga una declaración conjunta para reivindicar los estrechos lazos, la confianza mutua y la larga amistad entre ambas naciones.

La oficina del primer ministro también ha resaltado que "Tailandia está lista para apoyar" el papel de Birmania en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y "avanzar en la cooperación para el beneficio mutuo de ambos pueblos".

Min Aung Hlaing, declarado presidente en abril, tiene prohibido asistir a las reuniones de la ASEAN por no seguir la 'hoja de ruta' de cinco puntos presentada por el organismo para allanar el camino hacia la paz y la estabilidad.

El plan de la ASEAN, principal mediador internacional en el conflicto birmano, exigía el cese inmediato de la violencia, el diálogo entre las partes, la asistencia humanitaria, el nombramiento de un enviado especial y reuniones en Birmania entre el enviado y todas las partes involucradas.

El acercamiento diplomático de Tailandia a Birmania se produce después de que China e India reconocieran al nuevo gobierno e invitaran a Min Aung Hlaing a realizar visitas oficiales poco después de que asumiera la Presidencia en abril tras unas elecciones celebradas por fases en diciembre y enero.

El encuentro se da además después de que la junta permitiera a un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a la antigua líder 'de facto' del país y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, quien permanecía incomunicada desde su arresto y posterior condena en el contexto del golpe de 2021.