El líder de las milicias kurdas de Siria llega a Damasco para seguir negociando una posible integración nacional

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comandante de las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazlum Abdi, se encuentra de visita en Damasco para seguir tratando con las autoridades del país la difícil integración de su grupo, ejército oficioso de la región semiautónoma del noreste del país.

Abdi va acompañado de dos altos cargos del mando de las FDS, Sozdar Haci y Sipan Hemo, según informa la agencia Firat. En el encuentro también estará participando, según fuentes próximas, el comandante estadounidense Kevin Lambert, participante en la operación Resolución Inherente en la lucha contra Estado Islámico.

Por otra parte, las Fuerzas de Autodefensa anunciaron el 29 de diciembre de 2025 que la visita prevista a Damasco se había pospuesto debido a problemas técnicos y que las conversaciones se celebrarían en una fecha posterior. Se afirma que el proceso se ha reanudado con los contactos de hoy.

Abdi, cabe recordar, anunció a principios de semana que aplazaba "de forma indefinida" y por "motivos técnicos" su desplazamiento de este lunes a Damasco para abordar el proceso de reintegración.

Las FDS han apelado desde el inicio a la integración de sus fuerzas como un bloque unificado, mientras que las autoridades encabezadas por Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), han defendido que los combatientes de las fuerzas kurdas sean integrados de forma individual y distribuidos en diferentes unidades de las nuevas Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Exteriores sirio expresó el viernes de la semana pasada, sin ir más lejos, su rechazo a la última propuesta de un sistema descentralizado en Siria presentada por las FDS.