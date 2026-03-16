El líder opositor israelí Yair Lapid presenta una moción de censura contra el Gobierno de Netanyahu

Archivo - El líder opositor israelí Yair Lapid. - Tomer Neuberg/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha presentado este lunes una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a pesar de que su partido, Yesh Atid, ha afirmado recientemente que su política es la de "no votar mociones de censura" mientras dure la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.

"No quería presentar una moción de censura hoy, pero no me dejan otra opción", ha afirmado Lapid, que ha argumentado que se ha visto obligado a ello dado que la coalición de Gobierno "está impulsando una legislación controvertida ajena al esfuerzo bélico y transfiriendo millones de séqueles de fondos del Gobierno a la comunidad ultraortodoxa en medio de un conflicto armado".

En este sentido, ha hecho hincapié en que su intención no era sacar adelante esta medida "durante una guerra". "Ciertamente no lo es dado que es una guerra cuyos objetivos comparto y que he estado apoyando durante dos semanas y media", ha afirmado, aunque se ha opuesto a la agenda legislativa del Gobierno, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

No obstante, ha negado "tener confianza alguna" en el Ejecutivo de Netanyahu. Tras el inicio de la ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de febrero, la cual se ha saldado con más de 1.200 muertos en territorio iraní, la actividad parlamentaria se suspendió hasta reanudarse varios días después.

Aunque en un inicio había quedado limitada a debates sobre la legislación relacionada con la guerra, asuntos presupuestarios y reuniones de comisiones parlamentarias significativas, tras una pausa de dos semanas el Gobierno volvió a abrir el debate en un intento por reforzar el mercado de los medios de comunicación y otras medidas polémicas, como separar el cargo de fiscal general y establecer un comité designado políticamente para investigar los fallos del 7 de octubre de 2023 durante los ataques de grupos armados palestinos.

"No hay nada más evidente que el plan del Gobierno: que, debido a la guerra, permanezcamos en silencio mientras desmantelan el país. No funcionará. Seguiremos apoyando a las fuerzas de seguridad, pero no lograrán silenciarnos", ha declarado Lapid.