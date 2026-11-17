El líder de los talibán, el mulá Hibatulá Ajundzada - FUENTES

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de los talibán afganos, el mulá Hibatulá Ajundzada, ha realizado este martes una insólita visita a la capital del país, Kabul, para recibir un importante título honorífico que le ha llevado a salir de su bastión en la provincia de Kandahar, la cuna del movimiento integrista, que no suele abandonar desde el retorno de los fundamentalistas al poder en 2021.

Ajundzada ha sido el invitado de honor de una conferencia religiosa en la capital afgana donde ha recibido el título de Sheij al Islam ("Sabio del islam"), reservado para los más destacados eruditos religiosos.

En la conferencia, donde una vez más ha quedado terminantemente prohibido fotografiar al mulá, Ajundzada ha proclamado ante los asistentes la supremacía del sistema islámico como escudo frente a cualquier ataque contra la actual estructura fundamentalista del país. Desde su retorno al poder, los talibán han desempolvado su draconiana política de restricciones a las mujeres y a las minorías y han vuelto a distanciar al país de la comunidad internacional.

Países como Rusia o China mantienen ciertos vínculos económicos e incluso la Unión Europea ha protagonizado encuentros informales con las autoridades, pero siempre sin reconocer oficialmente su autoridad.