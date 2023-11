El líder de los talibán encabeza por primera vez una reunión del Consejo de Ministros de Afganistán

Ajundzada destaca la importancia de "aplicar la 'sharia'" y de "no ser desleales y trabajar por el bien de la nación"



MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de los talibán, el mulá Hebatulá Ajunzada, ha encabezado este semana por primera vez una reunión del Consejo de Ministros instaurado después de que el grupo se hiciera con el control del país en agosto de 2021, encuentro en el que incidió en la importancia de "aplicar la 'sharia'".

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, ha indicado que Ajundzada recordó a los presentes que "sus responsabilidades son muy grandes" y que "la aplicación de la 'sharia' y el servicio a la población son su principal deber".

Así, indicó que "si algún funcionario es negligente, los derechos de 40 millones de afganos se perderán", por lo que hizo hincapié en la necesidad de "servir al pueblo" ahora que el grupo rige los destinos del país centroasiático, según un comunicado publicado en la página web del gobierno afgano.

"Tengan cuidado de no ser desleales y trabajen por el bien de toda la nación. No son funcionarios de un distrito o una provincia, sino que son responsables de todo Afganistán", afirmó Ajundzada, quien abogó por "trasladar a la próxima generación buenos principios, buenas leyes y buena moral".

"No estén contentos si se les dan responsabilidades y no estén tristes si se les quitan", recomendó el líder de los talibán, quien reclamó además "no olvidar o dejar atrás" las lecciones aprendidas "durante el periodo de la yihad" para volver al poder tras su expulsión en 2001 a raíz de la invasión estadounidense.