Líder de la ultraderecha alemana denuncia la "invasión" de Ceuta: "Es probable que su destino sea Alemania"

Varias personas intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España) - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Alternativa por Alemania (AfD), la formación de ultraderecha alemana, Alice Weidel, ha denunciado este jueves la "invasión" de Ceuta reiterando que "es probable" que el destino de los migrantes que han llegado a España sea Alemania.

"El enclave español de Ceuta está siendo invadido en estos momentos: más de 1.500 migrantes, en su mayoría procedentes de Marruecos y Argelia, han entrado en la UE en muy poco tiempo", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que adjunta un vídeo de jóvenes cruzando la frontera en la playa de El Tarajal.

"Es probable que su destino sea Alemania", ha indicado, recalcando que hay que "cerrar las fronteras ahora mismo y aplicar con rigor las medidas de devolución", asegurando que Alemania no puede permitir que "se repita lo ocurrido en 2015", en referencia a la crisis de refugiados procedentes de Siria.

Miles de personas, en su mayoría de origen magrebí, han cruzado a lo largo de este jueves a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón. En lo que va de año, un total de 2.991 personas han entrado de forma irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por vía terrestre, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior.

Al poco de producirse la crisis migratoria, los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a la ciudad autónoma en los últimos días, y en especial este jueves.