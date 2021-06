Líderes de 16 países UE llaman a combatir las amenazas anti LGTBIQ en una carta que evita señalar a Orban

BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que este jueves se reúnen en Bruselas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la canciller alemana, Angela Merkel, han denunciado las "amenazas" que aún existen contra los derechos fundamentales y llamado a combatir la discriminación contra el colectivo LGTBIQ, en una carta que evita nombrar expresamente al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y su nueva ley que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That's why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/CFZ44hyOaU