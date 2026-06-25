Líderes del flanco oriental de la UE piden activar ya la iniciativa de defensa para proteger la frontera de drones

Líderes de los países del flanco oriental de la Unión Europea, entre ellos los primeros ministros de Polonia y LItuania, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una cumbre en Gdańsk (Polonia) - DATI BENDO / EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los países del flanco oriental de la Unión Europea, aquellos que hacen frontera con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, han reclamado al resto de los Veintisiete que activen ya la iniciativa de defensa y vigilancia 'Eastern Flank Watch' (Vigilancia del Flanco Oriental) ante el incremento de incursiones de drones provenientes de la guerra en Ucrania en sus respectivos espacios aéreos y marítimos.

Los jefes de Estado y de Gobierno de Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Suecia han urgido en la segunda reunión de la Cumbre del flanco oriental, celebrada este jueves en la ciudad polaca de Gdansk, a los Estados miembro a que den su visto bueno definitivo a la iniciativa para "proteger los cielos y las fronteras del flanco oriental".

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que ha ejercido de anfitrión de la cumbre, ha advertido de que los países del flanco oriental esperan "una escalada en las próximas semanas y meses" y ha subrayado que Polonia destinará este año el 6,9% de su PIB a defensa, el mayor porcentaje de toda la OTAN. "Que esto sea una señal de advertencia para todos aquellos que planeen algo contra nosotros", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha reclamado que las capacidades del 'Eastern Flank Watch' estén "operativas para 2030" y ha pedido que el proyecto cuente con "financiación sustancial" en el próximo presupuesto plurianual de la UE.

Algo parecido ha dicho el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, que pese a que ha destacado que la iniciativa "avanza bien", ha subrayado que costear la defensa del flanco oriental "es responsabilidad de toda Europa, no solo de los países del flanco oriental".

Además, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha pedido a la UE que "alivie regulaciones y proporcione financiación" para el desarrollo de capacidades en el flanco oriental, advirtiendo de que "la paz requiere fortaleza y el flanco oriental marca el camino a seguir para Europa".

Su colega de Estonia, Kristen Michal, ha reclamado más apoyo para el 'Eastern Flank Watch', destacando que trabajar juntos en el proyecto permite "lograr más, más rápido y a menor coste".

Mientras, el primer ministro de Letonia, Andris Kulberg por su parte, ha subrayado que Ucrania debe participar en el desarrollo del proyecto aportando su experiencia en tecnologías antidrón, "las más avanzadas del campo de batalla".

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, por su parte, ha señalado que la cumbre ha servido para "verificar los avances" en el programa de equipamiento militar y ha reclamado incorporar "la experiencia de Ucrania" en los proyectos del flanco oriental, incluido el 'Eastern Flank Watch'.

BRUSELAS RESPONDE QUE SE PRESENTARÁ "MUY PRONTO"

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, presente en la cumbre junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el 'Eastern Flank Watch' será presentado "muy pronto" al Consejo para su aprobación final como proyecto de defensa de interés común de la UE, lo que le otorgaría "un alto estatus político europeo".

"La región necesita, en nuestra opinión, asistencia no solo en el desarrollo de sus capacidades de defensa básicas, sino también en el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para la preparación: movilidad militar, seguridad en el suministro energético, preparación sanitaria y otros aspectos", ha indicado Kubilius durante su intervención.

Con todo, ha celebrado que esta cumbre del Flanco Oriental "es muy importante" porque "demuestra una fortísima unidad política de la región", que puede "generar nuevas ideas desde esta región" para una cooperación "más intensa en políticas de defensa comunes", propuestas conjuntas para el desarrollo de la arquitectura de seguridad europea y de "un mercado de defensa integrado regional, la atracción de inversiones para el desarrollo de industrias de defensa modernas en la región".