Líderes de Oriente Próximo piden ante la UE el freno de las agresiones de Israel en la región

(I-D) El presidente de Libano, Joseph Aoun; el presidente de Chipre, Níkos Christodoulídis; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Siria, Ahmed al Shara, en Nicosia - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Siria y Líbano han reclamado este viernes ante la Unión Europea que la comunidad internacional "asuma su responsabilidad" frente a las agresiones de Israel a otros países de la región y han abogado a aprovechar "la oportunidad" que ofrecen los "dramáticos acontecimientos" en Oriento Próximo para reforzar la cooperación económica y de seguridad con Bruselas.

En una rueda de prensa desde la capital de Chipre, Nicosia, donde ha tenido lugar un Consejo Europeo informal al que han estado invitado los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de otros países como Líbano o Egipto, el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha condenado los ataques de Israel en la región.

"Quisiera invitar a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a todas las agresiones israelíes, de todo tipo y en todos los territorios, que están golpeando nuestras tierras", ha indicado en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Según el líder sirio, "Europa necesita a Siria tanto como Siria necesita a Europa", por que lo es "importante" e "inevitable" garantizar también la seguridad y las cadenas de suministro en el mundo y volver al Acuerdo de Separación de 1974 para un alto el fuego con Israel para recuperar "la estabilidad regional".

"Por eso, el compromiso de Europa con la estabilidad y la seguridad de Siria conducirá inevitablemente a detener las agresiones de Israel sobre el territorio sirio y a poner fin a todas las violaciones de la soberanía de Siria", ha añadido Al Shara.

Dicho esto, ha resaltado el momento de "madurez política" de las relaciones entre la UE y Siria, y ha defendido que la estabilidad y la seguridad de Oriente Próximo y de Europa "constituyen un equilibrio geopolítico" que espera profundizar durante el diálogo político de alto nivel que tendrá lugar el 11 de mayo.

LÍBANO PAGA "UN ALTO PRECIO HUMANITARIO"

Por su parte, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha lamentado que su país está pagando "un alto precio humanitario" por la operación militar de Israel contra el partido-milicia chií Hezbolá en el sur del país, con un gran flujo de desplazados y una fuerte presión sobre las infraestructuras y la economía.

No obstante, ha apelado a ver los "dramáticos acontecimientos como "una ventana de oportunidades" para avanzar hacia una mayor integración económica regional y para fomentar la estabilidad y hacerla sostenible en toda la región.

"Líbano no contempla estas cuestiones desde el prisma del conflicto, sino más bien como una ventana de oportunidades, y necesitamos avanzar en esa dirección. La región tiene un gran potencial para lograr una integración económica, así como una interconexión en servicios y comercio, pero son potenciales que no pueden garantizarse en un contexto de inestabilidad", ha indicado.

Por este motivo, ha reivindicado la necesidad que la estabilidad de Líbano forme parte de la estabilidad de la región porque "lo que ocurre en Líbano no se limita a sus fronteras", sino que también afecta a la región y a sus socios como la Unión Europea.

APOYO DIPLOMÁTICO Y HUMANITARIO DE LA UE

Por su parte, los líderes de la Unión Europea han trasladado a sus homólogos de Oriente Próximo su disposición a reforzar el apoyo político, económico y en materia de seguridad para contribuir a la estabilización de la región, al tiempo que han insistido en la necesidad de avanzar hacia una solución negociada al conflicto.

"La situación actual subraya claramente hasta qué punto la seguridad de Europa está vinculada a la de Oriente Próximo y lo vital que se ha vuelto nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa", ha señalado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien ha insistido en que "la diplomacia es la única vía sostenible" para avanzar hacia el fin del conflicto.

El dirigente portugués ha remarcado que la UE se mantiene en "plena solidaridad" con los países de la región y ha asegurado que pueden contar con el bloque comunitario en un momento en el que la guerra está teniendo consecuencias "desastrosas" para la población y la economía global.

En este sentido, ha defendido la implicación de la Unión en los esfuerzos en marcha para lograr una solución duradera y ha reclamado la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz "sin restricciones", en línea con el Derecho internacional y la libertad de navegación.

"La diplomacia es el único camino sostenible y la Unión Europea está dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos en curso. Esto incluye el expediente nuclear y la ayuda para restaurar las infraestructuras energéticas del Golfo con el fin de estabilizar los mercados energéticos mundiales", ha añadido.

Costa ha hecho hincapié también en la situación en Líbano, donde ha reiterado el respaldo de la UE a las autoridades para avanzar en la desmilitarización de Hezbolá, al que ha considerado como un "factor desestabilizador peligroso" para la región, al tiempo que ha confirmado que Bruselas seguirá proporcionando apoyo humanitario y económico.

"Seguiremos apoyando sus esfuerzos para desarmar a Hezbolá. Es la única solución sostenible para restaurar la estabilidad del país", ha afirmado, en referencia a las autoridades libanesas.

VON DER LEYEN PLANTEA AMPLIAR LA MISIÓN 'ASPIDES'

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha querido reafirmar la "solidaridad absoluta" de la UE con sus socios y ha subrayado la voluntad de reforzar la cooperación con la región a todos los niveles, más allá de la gestión inmediata de la crisis.

"Podríamos considerar ampliar el alcance de misiones como Aspides, evolucionando de la mera protección a una coordinación marítima conjunta más sofisticada", ha señalado la mandataria alemana, quien además ha defendido la necesidad de establecer "una cooperación estructural para aumentar la producción de defensa", ante la amenaza que supone la proliferación masiva de drones y misiles.

En paralelo, la dirigente alemana ha apuntado a la disposición de la UE a trabajar con los países del Golfo para diversificar las infraestructuras energéticas y reducir la dependencia de rutas críticas como el estrecho de Ormuz, además de impulsar proyectos de conectividad estratégica entre Europa y la región.

"Ahora es el momento de avanzar en proyectos de conectividad prometedores", ha señalado, en referencia al corredor económico entre India, Oriente Próximo y Europa, una de las iniciativas con las que Bruselas busca reforzar los vínculos económicos con la región.

Von der Leyen ha defendido que el objetivo compartido debe ser negociar "un final duradero" de la guerra, lo que, según señala, pasa también por garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y abordar cuestiones como el programa nuclear y balístico de Irán.

"Necesitamos un camino permanente hacia la paz. Una pausa temporal no es suficiente", ha advertido, al tiempo que ha destacado el apoyo humanitario movilizado por la UE, con más de 100 millones de euros y envíos de ayuda a través de un puente aéreo.