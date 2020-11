Obama y los líderes demócratas felicitan a Biden por su elección y la histórica victoria de Kamala Harris

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes del Partido Demócrata estadounidense han felicitado a Joe Biden después de que las principales proyecciones pronosticaran su elección como presidente cuatro días después de las elecciones. Además, varias voces demócratas han destacado que Kamala Harris será la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

El expresidente Barack Obama, referencia indiscutible del Partido Demócrata, ha publicado un extenso comunicado en el que afirma que "no puede estar más orgulloso de nuestro próximo presidente" y por el "hito" de la elección de Harris como vicepresidenta.

"En estas elecciones, en circunstancias inéditas, los estadoundienses han alcanzado una participación sin precedentes y, cuando se cuenten todos los votos, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris habrán logrado una victoria histórica y decisiva", ha afirmado.

Obama destaca que "Joe tiene lo que se necesita para ser presidente" incluso ante los desafíos actuales: "una pandemia rampante, una economía y un sistema judicial desigual, una democracia en riesgo y un clima en peligro". "Sé que hará su trabajo teniendo en el corazón lo mejor para cada estadounidense, le haya votado o no", ha subrayado. "Recordemos todos que somos una nación bajo Dios", ha remachado.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton ha destacado la "histórica" candidatura de Biden y Kamala Harris. "Los votantes han hablado y han elegido a Joe Biden y Kamala Harris como nuestros próximos presidente y vicepresidenta. Es una candidatura histórica, un repudio a Trump, una nueva página para Estados Unidos. Gracias a todos los que han hecho que esto pasara. A partir de ahora, juntos", ha indicado.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs