La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea retomarán en la cumbre de los días 17 y 18 de diciembre las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario (2028-2034), tras una reunión extraordinaria este jueves en Bruselas que no ha permitido salvar las principales diferencias entre los Veintisiete sobre el volumen de las cuentas, el reparto de los fondos y las fórmulas para financiar el gasto común.

Durante la jornada de negociaciones --en las que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que delegó su representación en su colega francés, Emmanuel Macron--, los líderes han abordado en reuniones reducidas con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, las distintas líneas rojas, en un intento sin éxito de acercar posiciones para facilitar el acuerdo antes de final de año.

Entre los llamados "confesionarios", Costa, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se han reunido con bloques como las seis grandes economías --incluida España, pero representada por Macron--, los llamados 'Amigos de la Cohesion', en donde Macron ha hablado de nuevo en nombre de Sánchez, o, por otro lado, los que piden mayor ajuste --Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia--.

Costa ha dado por terminada la cumbre tras unas doce horas de conversaciones, tras constatar que la falta de avances no propiciaban alargar las negociaciones hasta el viernes; aunque algunos como el canciller alemán, Friedrich Merz, y el francés Macron han apuntado en declaraciones a la prensa la urgencia de no esperar más allá de diciembre para cerrar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés).

La última propuesta del socialista portugués, que los líderes han examinado por primera vez este jueves y que rebaja de 1,76 a 1,58 billones de euros el presupuesto planteado inicialmente por la Comisión Europea (poco más de un 10%), sigue sin satisfacer las demandas de los países 'frugales', que reclaman mayores recortes, ni las de los socios que, como España, defienden más ambición, especialmente en las políticas de agricultura y cohesión.

A las discrepancias sobre las futuras cuentas comunitarias se suma la falta de acuerdo sobre cómo financiar la asistencia militar y presupuestaria a Ucrania en 2027, ante la resistencia de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria a contribuir al nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros propuesto por Bruselas y la creciente presión del resto de socios para que todos los Estados miembro participen en el esfuerzo financiero.