Los líderes de la UE abordarán Ucrania, drones rusos y el futuro presupuesto en el estreno de Magyar en una cumbre

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, conversan en la sala de reuniones de las cumbres de líderes de la UE en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán la próxima semana en su reunión del Consejo Europeo el apoyo a Ucrania, los recientes incidentes con drones rusos en espacio aéreo comunitario y el inicio del debate sobre el próximo presupuesto de la Unión, en la que será la primera cumbre europea con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, tras la derrota electoral de Viktor Orbán.

Así lo ha detallado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una carta enviada a los líderes de los veintisiete Estados miembro para invitarles a la cita, que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en la capital comunitaria, y en la que ha repasado los temas que se tratarán.

"En un contexto geopolítico complejo, abordaremos varias cuestiones cruciales para nuestros ciudadanos y nuestras empresas, entre ellas la competitividad y los retos económicos mundiales, el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, así como Ucrania y la situación en Oriente Próximo", ha indicado el socialista portugués.

La cita comenzará por la competitividad, un asunto ya tratado en reuniones anteriores ("y futuras", ha augurado Costa), para constatar los avances logrados junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, invitada para la ocasión.

También será la primera vez que se debata el próximo presupuesto de la Unión Europea con cifras, por lo que el presidente del Consejo Europeo ha animado a los líderes a centrar el debate "en los elementos clave" que faciliten un acuerdo antes de que finalice el año, bajo la presidencia de Irlanda del Consejo de la UE, que empieza el 1 de julio.

En primer documento de negociación con número, que presentará Chipre (quien ostenta la actual presidencia), llevará a los jefes de Estado y de Gobierno a debatir además cómo puede la Unión Europea obtener "nuevos recursos propios", ya que "será decisivo" para aumentar el gasto sin incrementar las aportaciones de los Estados y adecuar así "las ambiciones a los medios necesarios".

INTERVENCIÓN DE ZELENSKI Y DRONES RUSOS

En la cumbre, que iniciará el 18 por la tarde y terminará el 19 tras el almuerzo, también habrá una intervención del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, si bien aún no se sabe si estará de manera presencial en la cumbre.

En todo caso, Costa ha expresado su deseo de que el desbloqueo de Hungría al proceso de adhesión de Kiev permita "celebrar" en la reunión la apertura del primer conjunto de capítulos en las negociaciones, mandando "una clara señal de unidad".

Costa también ha señalado las recientes incursiones de drones en el espacio aéreo de la UE, incluido el accidente de un dron ruso cargado de explosivos contra un edificio residencial en Rumanía, que en su opinión "subrayan la urgencia" de impulsar la agenda común de preparación para la defensa, lo que incluye "el fortalecimiento del flanco oriental de la UE", donde "aún queda mucho por hacer".

Tras abordar los últimos acontecimientos en Irán y sus consecuencias en los precios de la energía, los líderes también analizarán "la dramática situación" en Gaza y Cisjordania, así como "los acontecimientos en Líbano", incluidos "los continuos esfuerzos" de la Unión para apoyar el alto el fuego y al Estado libanés y su pueblo.

Otros temas que se tratarán serán la migración, asunto para que el que está previsto que Von der Leyen haga balance de la aplicación del a política migratoria, y también las drogas ilícitas, un "reto" que, según Costa, "requiere un enfoque integral" que "involucre a todos los gobiernos y a toda la sociedad".