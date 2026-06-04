Los líderes de la UE exploran este viernes con los Balcanes cómo agilizar su adhesión al bloque

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la última cumbre UE-Balcanes, celebrada en Bruselas el 17 de diciembre de 2025 - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se reúnen este viernes en Tivat (Montenegro) junto a sus homólogos de los seis países de los Balcanes Occidentales para explorar vías de agilizar su adhesión a la Unión Europea, en un momento en el que la ampliación del bloque comunitario es vista en Bruselas como una "inversión geopolítica" para hacer a Europa más fuerte.

Esta cumbre de la UE-Balcanes se celebra por primera vez en Montenegro, el país más avanzado de todos los candidatos a adherirse a la Unión, y servirá para que los líderes europeos evalúen los progresos individuales de cada uno de los Estados balcánicos y debatan formas de impulsar aún más su entrada al club comunitario.

Presidida por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la cita contará también con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, así como los primeros ministros y presidentes de Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro.

Fuentes comunitarias han destacado que el proceso de adhesión atraviesa un momento de "impulso trascendental" y que por ello se animará a los países de los Balcanes a "aprovecharlo" y a implementar las reformas necesarias, a respetar el Estado de derecho y a resolver "los asuntos pendientes" con sus vecinos, siempre con la mira puesta en que la adhesión a la UE se trata de un proceso basado en méritos con "criterios muy específicos".

El propio Costa lo ha definido este jueves, durante una rueda de prensa con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, como un proceso "exigente" y "desafiante", por lo que ha señalado la necesidad de la Unión de "trabajar muy estrechamente" con los países que quieren adherirse para "resolver sus problemas y cumplir con lo acordado".

"Los Estados candidatos tienen que acometer muchas reformas. Deben trasladar a su lengua y a su ordenamiento jurídico un enorme acervo que la Unión Europea ha desarrollado a lo largo de los últimos 70 años. Tienen que reformar su estructura económica, alinearse también con nuestra política exterior y reforzar el vínculo con nuestros valores compartidos. Y este es un proceso muy exigente", ha explicado.

Tras defender la ampliación del bloque comunitario como "la inversión geopolítica más importante que está realizando la Unión Europea", ha adelantado que los líderes debatirán cómo mejorar la metodología "para avanzar de forma más rápida y eficaz", no para hacerla más fácil, sino para que sea "más ágil".

"Porque si queremos reforzar la confianza mutua, no podemos generar esa sensación de frustración, tanto en los países candidatos como en la propia Unión Europea", ha subrayado el socialista portugués, añadiendo que "es necesario" que los ciudadanos vean que la adhesión de la UE "no es una utopía", sino como algo que puede convertirse en realidad.

FRANCIA Y ALEMANIA PIDEN UNA INTEGRACIÓN GRADUAL

En este contexto, Francia y Alemania han enviado este jueves un documento a la Comisión Europea y al resto de Estados miembro en el que proponen un nuevo enfoque para acelerar y profundizar el proceso de ampliación, basado en una "integración gradual" para incentivar las reformas de los países candidatos antes de su adhesión formal.

La propuesta franco-alemana aboga por simplificar la metodología actual --fusionando algunos pasos procedimentales-- y por avanzar en la apertura de todos los capítulos de negociación pertinentes donde la Comisión Europea así lo proponga, con el pleno acuerdo de los Estados miembro.

El eje central de la propuesta es una estrategia de preadhesión articulada en torno a una serie de "bloques de construcción" que acerquen progresivamente a los países candidatos a la UE, ofreciéndoles acceso a programas, instituciones y mercados europeos a medida que vayan cumpliendo reformas concretas, medidas que serían "reversibles" en caso de retroceso en el Estado de derecho o en los valores fundamentales de la Unión.

"Para convertir esta aspiración en realidad e inyectar un nuevo dinamismo, debemos ofrecer incentivos adicionales en el marco de un proceso de integración gradual basado en el mérito, y racionalizar el proceso actual para hacerlo más eficiente y permitir una integración en la UE más rápida y profunda", han defendido París y Berlín en su carta.

Francia y Alemania han instado al Ejecutivo comunitario a presentar propuestas concretas para hacer "más eficiente" el proceso y permitir una integración en la UE "más rápida y profunda" que, en ningún caso, pretende sustituir la adhesión plena ni prolongar el camino hacia ella, sino ofrecer "incentivos adicionales" que aceleren ese proceso.

CINCO PAÍSES DE LOS BALCANES SON CANDIDATOS

Actualmente la UE mantiene conversaciones de adhesión con Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo estos dos últimos los que están más avanzados en las negociaciones con Bruselas.

También hay negociaciones para la adhesión a la Unión con Ucrania, Moldavia y Turquía, si bien el diálogo con el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan está congelado.

Kosovo será otro de los asistentes a la cumbre, aunque a día de hoy no es candidato a la adhesión a la UE porque cinco Estados miembro, entre ellos España, no reconocen la independencia de la antigua provincia serbia, lo que ha complicado durante estos años el debate sobre su integración europea.

De hecho, Serbia tampoco reconoce a Kosovo, lo que ha llevado a que el diálogo bilateral esté bloqueado. En más de una ocasión la Unión Europea ha mediado entre ambas partes en un esfuerzo por normalizar sus relaciones y en la última ocasión logró que Pristina accediera a facilitar el trabajo y la residencia de la minoría serbia predominante en el norte sin documentos kosovares.

La cumbre también estará marcada por la decisión del país organizador, Montenegro, de vetar el acceso al país a 80 ciudadanos serbios alegando motivos de seguridad de cara a la cita, una decisión que eleva la tensión con Serbia, cuyo presidente ha reafirmado no obstante su intención de acudir a Tivat.

Así las cosas, Costa ha defendido este jueves que la integración en la Unión Europea constituye "la mejor vía" para resolver los conflictos bilaterales entre los países de los Balcanes Occidentales, sosteniendo que para que el bloque comunitario pase de 27 a 33 miembros se deben dejar "los asuntos bilaterales fuera".

"Nuestro futuro compartido es de paz, seguridad y prosperidad en la región. Para ello, es muy importante tener una relación excelente entre los seis países de los Balcanes Occidentales. Estoy seguro de que este proceso europeo para acceder a la Unión Europea es también una gran oportunidad para invertir y concentrar esfuerzos", ha concluido.