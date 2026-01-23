Los líderes de la UE muestran "serias dudas" sobre la Junta de Paz propuesta por Trump

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha anunciado que los Estados miembro de los 27 tienen "serias dudas" sobre la Junta de Paz para Gaza propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos como "la compatibilidad" con la Carta de Naciones Unidas, su gobernanza o su ámbito de actuación.

Así lo ha asegurado este viernes el socialista portugués en una rueda de prensa en Bruselas, al término del Consejo Europeo extraordinario convocado tras la crisis abierta con Washington sobre Groenlandia, y en la que ha afirmado que, no obstante, la UE está "preparada" para trabajar con Estados Unidos en la implementación de la paz en Gaza.

"Tenemos serias dudas sobre varios elementos de los estatutos de la Junta de Paz relacionados con su ámbito de actuación, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas", ha indicado.

Costa ha añadido que los Veintisiete están dispuestos a colaborar con Estados Unidos en la aplicación del Plan de Paz Integral para Gaza, con una Junta de Paz "que lleve a cabo su misión como administración de transición", de conformidad con la resolución sobre este asunto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Entre las dudas a la Junta de Paz se encuentran algunas respecto al formato, ya que hay más países de lo que la Unión Europa esperaba, y también sobrevuelan dudas jurídicas de compatibilidad con la ONU y con el Derecho de la Unión Europea, según han concretado fuentes comunitarias, que han indicado que la UE está dispuesta a hablar con EEUU para aclarar estas cuestiones.

Con todo, el presidente del Consejo Europeo ha añadido que, "de cara al futuro" los Veintisiete también continúan dispuestos a "seguir colaborando de manera constructiva" con Washington en todas las cuestiones "de interés común", incluida la creación de las condiciones necesarias para "una paz justa y duradera" en Ucrania.

También en rueda de prensa al término de la cumbre extraordinaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España ha decidido no participar en la Junta de Paz para Gaza por "coherencia", al señalar que la iniciativa "está fuera del marco de Naciones Unidas" y "no ha incluido a la Autoridad Palestina".