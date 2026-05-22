La Liga Árabe condena la decisión de la región somalí de Somalilandia de abrir una 'embajada' en Jerusalén

Archivo - El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, durante un encuentro en la capital de Irak, Bagdad, en mayo de 2025 (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa Pool/dpa - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha condenado la decisión de la región somalí de Somalilandia de abrir una 'embajada' en Jerusalén en el marco de su establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, y ha reclamado "esfuerzos concertados" para hacer frente al acercamiento diplomático entre las autoridades israelíes y las somalilandesas.

El portavoz de la Secretaría General del organismo, Yamal Rushdi, ha afirmado que Abul Gheit ha mantenido una conversación con el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, en la que "han abordado los acontecimientos en Somalia y en la región, particularmente los peligros de la infiltración israelí en el Cuerno de África", según un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha reseñado que ambos han condenado la decisión de Somalilandia de abrir una 'embajada' en Jerusalén y han manifestado que se trata de "una medida inaceptable e inválida desde el punto de vista legal, así como una provocación a los sentimientos de muchos en el mundo árabe e islámico".

Rushdi ha hecho hincapié en que Abul Gheit y Mohamud han subrayado "su compromiso a la hora de apoyar la estabilidad y la paz en la región y la necesidad de preservar la soberanía, estabilidad e integridad territorial de Somalia", por lo que han esgrimido que "no debe permitirse a nadie violar la soberanía de un Estado miembro de la Liga Árabe, la Unión Africana (UA) y Naciones Unidas".

Por ello, Abul Gheit ha expresado la disposición de la Liga Árabe a dar "un apoyo total a Somalia en todos los pasos que dé para hacer frente a cualquier presión y acto que amenace su soberanía e integridad territorial", sumándose a las condenas de la UA y organizaciones como la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) a las acciones de Somalilandia e Israel.

El Gobierno somalí ya criticó firmemente la decisión de Somalilandia --que declaró unilateralmente su independencia en 1991, un paso no reconocido por la comunidad internacional-- de abrir la citada 'embajada', después de que Israel se convirtiera en diciembre de 2025 en el primer país del mundo en reconocer la independencia del territorio, un paso igualmente condenado desde Mogadiscio.

El traslado de Embajadas o la apertura de legaciones en Jerusalén --iniciado en 2018 por Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump a la Casa Blanca-- ha sido criticado por las autoridades palestinas y por la mayoría de la comunidad internacional. La ONU considera que rompe de forma unilateral el 'statu quo' para la ciudad, cuyo estatus final debe ser resuelto a través de las negociaciones directas de paz.