Archivo - Bandera de Libia en San Petersburgo, Rusia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe ha expresado este lunes su "profunda preocupación" tras el ataque reivindicado por Ucrania contra una corbeta de la Armada de Rusia anclada en el puerto de la ciudad libia de Bengazhi (este) y ha recalcado la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial del país africano.

Así, ha reafirmado su "plena solidaridad" con las autoridades de Libia y ha recalcado que "la seguridad y la estabilidad del país constituyen una parte integral de la seguridad nacional árabe", antes de rechazar "cualquier injerencia externa en los asuntos internos" libios, según un comunicado publicado por el bloque a través de redes sociales.

El organismo ha destacado su rechazo a que Libia o cualquier otro país del bloque "sea arrastrado a conflictos regionales o internacionales", así como al uso de "territorios y aguas de las naciones árabes como escenario para tales conflictos". Por último, ha pedido que se respeten totalmente las normas del Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Por su parte, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha expresado su "profunda preocupación" por los ataques y ha destacado que "la soberanía y la integridad territorial de Libia, así como la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes, deben ser plenamente respetadas", antes de subrayar que el país africano "no debe convertirse en un campo de batalla" de otros conflictos.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' --una nave de 105 metros de eslora que llevaba varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra-- se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.