Lituania activa alertas aéreas y pide ponerse a refugio tras avistar un dron proveniente de Bielorrusia

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, durante una rueda de prensa en Vilna. - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Lituania han activado este miércoles las alertas aéreas en la capital, Vilna, y otras partes del país, y han pedido a la población ponerse a refugio, además de lanzar la misión de patrullaje aéreo de la OTAN, tras el avistamiento de un dron en la zona fronteriza que procedería de Bielorrusia.

"Lituania ha emitido una alerta aérea en algunas zonas del país tras detectarse cerca de la frontera un presunto dron que se aproximaba desde Bielorrusia. Se ha activado la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico", ha señalado el Ministerio de Defensa lituano a primera hora de este miércoles, en una alerta que la radiotelevisión pública LRT confirma que se ha desactivado poco después de las 11.00 horas.

Ante la situación de emergencia, las autoridades del país han pedido a la población ponerse a cubierto, por lo que muchos ciudadanos lituanos se han desplazado hasta refugios antiaéreos. "Este incidente es similar a lo que hemos visto en recientes días en Letonia y Estonia", ha indicado un comunicado del Ejército recogido por LRT en el que recomienda a la ciudadanía tomar medidas "preventivas" ante la situación.

La actividad sospechosa se ha registrado en localidades del noreste del país, zonas próximas a la frontera con Bielorrusia, si bien la alarma se ha trasladado posteriormente a la propia capital lituana, Vilna, donde se ha avistado un dron según ha informado el Centro Nacional de Gestión de Crisis.

EVACUACIÓN DE LÍDERES LITUANOS

En este contexto, los principales líderes del país han sido llevados a refugios antiaéreos mientras ha durado la situación de emergencia, incluyendo el presidente, Gitanas Nauseda, que junto a su equipo ha sido escoltado a un lugar seguro.

En la misma línea, se ha emitido una orden de evacuación del Parlamento lituano por lo que numerosos políticos han sido llevados a refugios en el sótano de las instalaciones, entre ellos la primera ministra lituana, Inga Ruginiene.