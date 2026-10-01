Lituania comienza la construcción de una nueva fábrica de carros de combate Leopard

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha celebrado este jueves el comienzo de la construcción de una nueva fábrica de ensamblaje y mantenimiento de carros de combate Leopard en la ciudad de Kaunas, en el marco del refuerzo de la industria militar y ante el aumento de los incidentes con Rusia.

Nauseda ha asegurado que está el país expandiendo "rápidamente" su industria de defensa, en un momento en que Europa está "inmersa" en un "intenso debate" sobre "seguridad, defensa y desarrollo de capacidades militares".

Así, el presidente lituano se ha mostrado "orgulloso" de producir en su país el tanque Leopard 2A8, un carro de combate alemán de los más avanzados del mundo.

Varios países europeos vienen alertando de un aumento de incidentes, como incursiones de drones, ciberataques o sabotajes, por parte de Moscú en los últimos meses. En este sentido, el país báltico ha remarcado que responderá junto a sus aliados a cualquier acción que cometa Rusia saltándose la legalidad internacional.