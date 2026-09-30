Lituania denuncia ante el representante ruso en Vilna el "sabotaje" en Estonia y los ataques a Ucrania

Incendio del edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en Kiev, por el impacto de un dron ruso. - Kirill Chubotin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania ha convocado este miércoles al encargado de negocios ruso en Vilna, Alexander Elkin, para trasladarle las protestas del Gobierno por unos actos de "sabotaje" cometidos en Estonia, así como por sus "continuos ataques" contra población y objetivos civiles de Ucrania.

Lituania recoge así las acusaciones de Estonia sobre Rusia acerca de su supuesta responsabilidad en el incendio de un edificio de la empresa de defensa Milrem Robotics el pasado 15 de agosto, en un momento en el que varios países europeos vienen alertando de un aumento de este tipo de incidentes procedentes de Moscú.

En ese sentido, el país báltico ha remarcado que responderá junto a sus aliados a cualquier acción que cometa Rusia saltándose la legalidad internacional, ya sean sabotajes, ataques informáticos, o cualquier tipo de ataques.

"Estas acciones contra uno de los aliados se consideran una amenaza para la seguridad de toda la comunidad euroatlántica" ha advertido Exteriores en un comunicado en el que ha incidido en que estos intentos de romper la unidad de la OTAN en torno a Ucrania "están condenados al fracaso".

De igual forma, las autoridades lituanas también han trasladado al represente de Moscú en Vilna su rechazo por los "continuos y sistemáticos" ataques contra Ucrania, haciéndose eco de algunos de los últimos ocurridos, como el del dron que esta semana impactó contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias, en Kiev.

"El ataque dejó dos muertos, decenas de heridos y destruyó un edificio histórico del siglo XIX.(...) Al menos nueve personas murieron y más de 80, entre ellas tres niños, resultaron heridas en todo el país", ha denunciado Lituania, que ha exigido a Rusia que cese sus ataques sobre objetivos y población civil.