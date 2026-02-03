Lituania investigará por trata de personas a personas vinculadas a la trama pedófila de Epstein

Archivo - La bandera de Lituania en un paso fronterizo. - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han anunciado este martes la apertura de una investigación en el país en relación con los ciudadanos lituanos implicados en la red pedófila del empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, tras la publicación de tres millones de documentos con distintos elementos de la supuesta trama.

En un comunicado conjunto, la Fiscalía General y la Policía de Lituania han informado de una "investigación preliminar" por los supuestos delitos de "trata de personas" en relación con los ciudadanos de la República de Lituania implicados en la red de Epstein, "tras una evaluación más detallada" de los documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las instituciones lituanas justifican este paso "tras constatar que una investigación objetiva y exhaustiva de las circunstancias cuya legalidad genera dudas, así como la cooperación jurídica internacional, solo es posible durante la investigación preliminar".

En este sentido, señalan que está evaluando la información publicada, "analizando la base legal y compartiendo información con socios". Asimismo, instan a que aquellos que tengan información valiosa o que hayan sido víctimas de estos posibles delitos se pongan en comunicación con las fuerzas del orden.

Este paso llega después de que en los documentos del difunto pederasta aparecieran países del este de Europa como lugar de captación de víctimas.

Polonia ha anunciado un equipo de trabajo específico para tratar los posibles tentáculos de la trama en el país y, aunque todavía no ha lanzado una investigación oficial, ha señalado que tomará medidas para que los responsables sean perseguidos eficazmente.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha apuntado que, si fuera necesario, Varsovia solicitará a Estados Unidos el acceso a aquellos archivos que no hayan sido revelados y que "puedan referirse a posibles víctimas polacas o a rastros polacos" en el caso.