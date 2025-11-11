Lituania rechaza la oferta de Lukashenko para abrir la frontera mientras siga en aumento el contrabando

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha rechazado la oferta del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para destrabar la situación en la frontera, la cual permanece cerrada desde hace unos días en respuesta al aumento del lanzamiento de globos con contrabando, especialmente con tabaco.

"Lukashenko no pone las reglas", ha dicho este martes desde Washington en una entrevista para el portal 15min, después de que el presidente bielorruso anunciara que había dado orden a su ministro de Exteriores, Maksim Rizhenkov, para que pusiera en marcha los primeros contactos para devolver la "normalidad" a la frontera.

Budrys ha remarcado que insistiría al Gobierno lituano que "no siga el camino" que Lukashenko parece estar tratándoles de imponer, en un momento además en el que cuenta con "pleno apoyo" de Estados Unidos, como muestra la reunión que mantuvo en la víspera con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A finales de octubre, Lituania cerró dos pasos fronterizos hasta finales de noviembre en represalia por el aumento del contrabando desde Bielorrusia, que llegó incluso a interrumpir el tráfico aéreo y el cierre del aeropuerto de Vilna.

En respuesta, Minsk tiene retenidos de la frontera más de mil vehículos de carga con matrícula lituana alegando motivos de seguridad. "No pueden estar dando vueltas por las carreteras", argumentó Lukashenko, que dejó en manos de Vilna la decisión de desbloquear esta situación con tan solo abrir de nuevo estos puestos de control.

LITUANIA CONVOCA AL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE BIELORRUSIA

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania ha convocado este martes al encargado de negocios de Bielorrusia en Vilna, a quien le han hecho saber de nuevo su "enérgico" rechazo por "las continuas violaciones del espacio aéreo lituano", que ha calificado de "ataques híbridos".

Los últimos hechos motivo del enfado de la diplomacia lituana se produjeron este sábado y lunes pasados, cuando "globos ilegales procedentes de Bielorrusia volvieron a suponer una amenaza para la aviación civil y la seguridad pública", señala el comunicado de Exteriores del país báltico.

Por último, las autoridades de Vilna han recordado al representante bielorruso que Lituania se reserva el derecho de prorrogar por un periodo más largo las restricciones en la frontera, o incluso adoptar "medidas adicionales" si continúan estas "repetidas violaciones" de su territorio. De igual forma, ha instado a Minsk a actuar de inmediato contra estas prácticas de los contrabandistas.