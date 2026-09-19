Lituania respalda el acuerdo anunciado por Trump sobre Groenlandia por "la seguridad en el Ártico"

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda (archivo) - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha celebrado este sábado el acuerdo anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la seguridad en Groenlandia alcanzado con las autoriades de Dinamarca y con las de la región autónoma danesa de Groenlandia.

"El acuerdo previsto entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos es un paso importante hacia una mayor seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte", ha apuntado Nauseda en un mensaje publicado en redes sociales.

"Doy la bienvenida al liderazgo del presidente Donald Trump; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen por lograr este importante acuerdo", ha añadido.

Para Nauseda, "una cooperación transatlántica más fuerte en estas regiones vitales desde el punto de vista estratégico es esencial para la seguridad de Europa y de toda la alianza de la OTAN".

Nauseda ha sido el primer dirigente europeo en reaccionar al acuerdo anunciado por Trump por el que el país norteamericano obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región, según la versión del propio Trump.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen habla de "seguridad compartida" y destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".