Lituania subraya que el despliegue alemán para 2027 "cambia las reglas del juego" en el flanco oriental

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, acude a una ceremonia en Vilna. - Europa Press/Contacto/DARIUS MATAITIS - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha subrayado este jueves en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, que el despliegue germano previsto en el seno de la OTAN para 2027 supone un "cambio de las reglas del juego" de cara a la protección del flanco oriental de la alianza atlántica.

Nauseda ha agradecido el compromiso de Alemania "con la seguridad de Lituania y de la región báltica", afirmando que Berlín juega un papel "de importancia crucial" para preservar la seguridad europea.

"El despliegue de una brigada alemana en Lituania para 2027 es un factor decisivo que cambia las reglas del juego para toda la defensa del flanco oriental de la OTAN", ha afirmado el dirigente lituano en un mensaje en redes sociales tras el encuentro con el líder alemán.

Merz por su lado ha insistido en que la seguridad de los aliados bálticos es la de la propia Alemania. "Estamos firmemente a vuestro lado", ha recalcado en otro mensaje.

Desde abril Alemania tiene en servicio una nueva brigada en Lituania con la que quieren reforzar la protección de flanco este de la OTAN, con vistas a un contingente de hasta 5.000 soldados cuando este despliegue esté plenamente operativa en 2027.