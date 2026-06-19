Llega a Alemania la periodista alemana Eva Maria Michelmann, liberada tras ser detenida en enero en Siria

Archivo - Un grupo de personas en Leipzig pide la liberación de los periodistas Eva Maria Michelmann y Ahmed Polad, detenidos en Siria - Europa Press/Contacto/Maria Castro - Archivo

ESSEN (ALEMANIA), 19 (DPA/EP)

La periodista alemana Eva Maria Michelmann, detenida el pasado mes de enero en la ciudad de Raqqa, en el noreste de Siria, durante una operación militar, ha llegado este viernes a Alemania tras ser puesta en libertad por las autoridades sirias.

Su hermano, Antonius Michelmann, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias alemana DPA la liberación de la reportera y que se encuentra bien dadas las circunstancias, tras haberla recogido a su llegada a territorio alemán desde Jordania.

Por su parte, la reportera yazidí Duzen Tekkal, ha celebrado el anuncio en sus redes sociales, si bien ha manifestado su preocupación por Ahmed Polad, periodista kurdo de nacionalidad turca que fue detenido junto a Michelmann el pasado 18 de enero en la citada localidad siria y que todavía permanece entre rejas.

"Damos las gracias a todos los que han apoyado la causa de Eva Maria Michelmann, pero seguimos preocupados por el paradero de Ahmed Polad. El Gobierno provisional sirio comete crímenes de guerra al encarcelar durante meses a periodistas sin fundamento jurídico alguno y al tratar a civiles como prisioneros de guerra", ha denunciado.

Además, ha lamentado que "durante un tiempo, ni siquiera se sabía si seguían con vida" mientras que solo la "enorme presión" de familiares y simpatizantes contribuyó a conocer el caso. Así, ha asegurado que fue en abril cuando supieron que "la periodista de 37 años, originaria de Colonia, se encontraba recluida en una prisión de Alepo".

El Gobierno de transición sirio no confirmó la detención de los dos periodistas hasta el pasado mayo. Según los informes de las autoridades, Michelmann fue arrestada durante el allanamiento de un edificio perteneciente a un grupo vinculado a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Tras atrincherarse en el interior, todos los presentes fueron detenidos. Durante la operación también se identificó a dos personas como extranjeros.

El Ministerio de Información sirio señaló entonces que la periodista afirmó en un primer momento ser ciudadana española y trabajar para una organización afiliada a Naciones Unidas, que, tras ser consultada, negó tener a nadie de su personal desaparecido en la zona.

Durante la investigación, se determinó que se trataba de una periodista alemana que no pudo presentar ningún documento que confirmara su labor. Además, la cartera aseguró que tanto Michelmann como su acompañante intentaron fugarse, tal y como reflejaron cámaras de vigilancia.