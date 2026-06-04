López Obrador ensalza a Sheinbaum y atribuye a "resentidos y fanáticos" asesores de Trump la presión a México

Archivo - Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Anna Moneymaker - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha publicado este jueves una carta en la que expresa su incondicional apoyo a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, ante "la embestida" y las "prácticas intervencionistas" del Gobierno Estados Unidos, en el que Donald Trump "no ejerce como antes su liderazgo", y depende cada vez más "de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros".

López Obrador ha llamado la atención de lo que cree un cambio de paradigma llamativo de Trump con su postura hacia México. El actual presidente de Estados Unidos es "distinto" al que él trató, ha dicho. "Fueron varios los asuntos que resolvimos (...) mediante el diálogo y sin confrontación", ha recordado.

Así, ha afirmado que "en pocas ocasiones" hubo discrepancias. "Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos", ha señalado, enumerando algunos de los acuerdos más importantes entre ambas administraciones, o la mano tendida de Trump para ayudar a México con la pandemia del coronavirus.

López Obrador ha destacado que "eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza" entre ellos, que Trump accedió a dejar que México revisara la acusación contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, antes las dudas que le generaba.

Trump trasladó el caso a México, recuerda López Obrador, y fue allí donde "se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano".

Por otro lado, ha rememorado que en otra ocasión Trump le consultó acerca de catalogar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas y que le advirtió de que cometería un "garrafal error" si lo hacía. Este "simple señalamiento" avala "secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna", ha advertido.

Por todo esto y más, el exmandatario se ha preguntado cómo Trump ha cambiado tanto con respecto a aquellos años. "Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias; que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse", ha planteado.

Sin embargo, debido a las cualidades de Sheinbaum, se ha decantado más por pensar que ya "no ejerce como antes su liderazgo de manera directa" y que "depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de Estado".

"Atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras (...) Por el bien de todos, que regrese el otro Trump", ha manifestado, al tiempo que ha deseado que el jefe de la Casa Blanca acabe rectificando.

"Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan", ha enfatizado.

"Trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados", ha calificado el expresidente mexicano.

ENSALZA A SHEINBAUM Y DUDA DE LAS INTENCIONES DE WASHINGTON

López Obrador ha explicado que ha optado por considerar la influencia del círculo cercano de Trump como factor determinante en esta nueva "embestida" contra México, que por otra parte consta de numerosos antecedentes en el pasado, en parte por el buen hacer de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

"La presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo", ha elogiado López Obrador que, al igual que ella, también duda que la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas sea la motivación real de Estados Unidos para apuntar hacia las autoridades mexicanas.

En refuerzo de esta tesis, apunta que el hecho de que Trump no pueda aspirar a otro mandato no es motivo suficiente para este supuesto cambio de rumbo que ha dado, pues cree que al presidente de Estados Unidos "no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar" y ser recordado por pelearse "con casi todo el mundo, incluido el Papa".

"Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas", ha remarcado.

"Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia", ha añadido.