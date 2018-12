López Obrador promete en su toma de posesión acabar con la corrupción y la impunidad

Publicado 01/12/2018 19:04:28 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andrés Manuel López ha tomado posesión este sábado como nuevo presidente de México y ha prometido en su primera intervención como jefe del Estado que su objetivo es acabar con la corrupción y

resumir en una frase el nuevo gobierno: acabar con la corrupción y con la impunidad.

"Si tuviera que resumir mi presidencia en una frase, diría: acabar con la corrupción y con la impunidad", ha afirmado López Obrador en su discurso inaugural.

En la intervención, el nuevo presidente mexicano ha defendido el inicio de su mandato como la "cuarta transformación" de la vida pública de México y por ello ha dado por terminado el "periodo neoliberal". "Lo digo sin ideología la política neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país", ha argumentado.

López Obrador ha rechazado en cambio el revanchismo y ha asegurado que ningún cargo público anterior será perseguido, a lo que la audiencia ha respondido con abucheos y enumerando del 1 al 43, en recuerdo a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. López Obrador ha prometido entonces la creación de una comisión de la verdad "para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa".

"Que se castigue a quienes resulten responsables, pero que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones contra quienes hayan ocupados cargos públicos durante el periodo neoliberal", ha argumentado. "No los defraudaré", ha apostillado.

El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, ha cerrado su mandato con un deseo de éxito dirigido a López Obrador. "Deseo que a México le vaya muy bien, deseo que al presidente de la República le vaya muy bien, tenga éxito en su gestión y realmente se cumpla todo lo que él se ha propuesto realizar para el país", ha afirmado.

Peña Niego ha afirmado estar "satisfecho por lo logrado y siempre con los dejos de insatisfacción con aquello que no se alcanzó" y ha reiterado que se retira de la vida política. "Por ahora, y como lo he dicho públicamente en otra ocasión, me retiro a la vida privada, al ámbito privado y no deseo tener participación alguna en la vida política", ha apostillado.