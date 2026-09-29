Lukashenko desvela un acuerdo con Putin para construir una planta de nitrógeno y abre el proyecto a EEUU

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, durante un foro internacional en Kirgistán. - Vyacheslav Prokofyev/Russian Gov / Zuma Press / Eu

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha desvelado este martes el acuerdo alcanzado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para la construcción de una planta de nitrógeno en territorio bielorruso, incidiendo en que Estados Unidos puede estar interesado en el proyecto y apostando por abrirlo a capital estadounidense.

"Hemos acordado con Vladimir Putin que Gazprom se unirá a nuestro proyecto para construir una planta de nitrógeno. Necesitamos ofrecérsela a los estadounidenses", ha asegurado el dirigente bielorruso en un encuentro mantenido con gobernadores rusos de visita en Minsk.

"Quieren fertilizantes, incluidos los nitrogenados. Construyámosla juntos, utilizando su tecnología. Ustedes, Gazprom y Bielorrusia. Ya hemos seleccionado un emplazamiento y todas las redes están listas", ha afirmado en alusión a una posible participación estadounidense en el proyecto.

En todo caso, Lukashenko ha recalcado que si Washington no quiere participar la planta se construirá "con Gazprom y los rusos" que "venderán el producto final".

El presidente bielorruso, en el poder desde 1994 y firme aliado de Putin, se ha abierto a una mayor cooperación con Estados Unidos tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. En este contexto Minsk ha acordado liberar presos a cambio del levantamiento de sanciones impuestas por Washington a algunas empresas bielorrusas, en un contexto de creciente interés en exportaciones de fertilizantes bielorrusos.