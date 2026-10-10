Lula intenta acelerar en el Senado la reducción de la jornada laboral en Brasil antes de la segunda vuelta

Archivo - Cartel que pide la introducción de la reducción de la jornada laboral en Brasil - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, ha programado para el próximo 14 de octubre la votación de la propuesta que eliminaría el régimen laboral de seis días de trabajo y fijaría la jornada semanal máxima en 40 horas sin reducción salarial, en un intento del Gobierno de Lula de sacar la medida a poco menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La propuesta de enmienda a la Constitución, que ya fue aprobada por los diputados en mayo y enviada al Senado en septiembre, garantizaría dos días de descanso semanal remunerado.

De esta manera, su implementación contempla un periodo de transición de 14 meses, ya que a los 60 días de su promulgación, la jornada máxima pasaría de 44 a 42 horas, y doce meses después se consolidaría en 40 horas semanales.

Para lograr su aprobación, la medida requiere del voto favorable de al menos tres quintos de la Cámara, es decir, de 49 de los 81 senadores en total en dos rondas distintas de votación. El Partido de los Trabajadores, al que pertenece el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra recabando firmas para tramitar un calendario de urgencia que permita acelerar la segunda vuelta, mientras que sectores de la oposición han intentado posponer el debate hasta después del periodo electoral.

Según los medios brasileños, los partidarios del Gobierno de Lula se estarían organizando y habrían afirmado contar con los votos necesarios para aprobar la propuesta.

Al programar la votación, y criticado por la oposición, Alcolumbre se ha defendido argumentando que está cumpliendo con su compromiso de incluir la propuesta en la agenda "con responsabilidad, diálogo y respeto por las normas de procedimiento", aunque ha afirmado que la votación se realizará probablemente después de las elecciones.