Lula nombra al principal asesor jurídico de Petrobras nuevo ministro de Justicia de Brasil

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha nombrado a Wellington Cesar Lima de Silva, principal asesor jurídico de la empresa petrolera brasileña Petrobras, nuevo ministro de Justicia del país tras la salida de Ricardo Lewandowski, que presentó su dimisión la semana pasada alegando motivos personales.

El jurista y abogado, que fue ministro de Justicia durante la Administración de la expresidenta Dilma Rousseff y también ha desempeñado funciones de asesor jurídico del actual Gobierno, fue fiscal general del estado de Bahía. Su nombramiento, que será incluido este miércoles en la Gaceta Oficial de Brasil, ha sido confirmado por el Gobierno en un comunicado.

Lewandowski presentó su carta de renuncia el pasado jueves tras casi dos años en el cargo. Así, explicó que había decidido presentar la dimisión por cuestiones familiares.

"Estoy convencido de que ejercí las funciones del cargo con celo y dignidad, exigiendo de mí mismo y de mis colaboradores el mejor desempeño posible en beneficio de quienes gobernamos, considerando las limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias de las circunstancias que atravesamos", escribió Lewandowski en la misiva, en la que también agradeció a Lula la oportunidad de "servir al país".

Lewandowski también se dirigió así al personal del Ministerio para despedirse y abordar el trabajo desempeñado durante el último año, un periodo de tiempo en el que se han abordado cuestiones como la demarcación de tierras indígenas.