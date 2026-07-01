Lula y Paz convienen agilizar las negociaciones entre Petrobras e YPFB para la explotación de gas

Archivo - Edificio de Petrobras en Brasil. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su país y Bolivia "acelerarán" las negociaciones en pro de firmar acuerdos entre Petrobras -- petrolera estatal brasileña-- y la empresa de hidrocarburos boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en materia de extracción de gas natural.

"Decidimos acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras e YPFB en el ámbito de la extracción de gas", ha anunciado Lula al calor de un encuentro mantenido con su par en Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la cumbre de presidentes de países del Mercosur celebrada este martes en Paraguay.

Al respecto, el jefe del Planalto ha precisado que será "esta misma semana" cuando la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, recibirá en Río de Janeiro a una delegación ministerial del Gobierno boliviano para abordar este asunto.

Por otra parte, ha destacado Lula al término de la reunión bilateral, Paz ha informado a Brasil del envío próximamente de una delegación para "tratar temas relacionados con el bioma amazónico".