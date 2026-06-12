Lula termina de recibir radioterapia y afirma que está curado definitivamente de su cáncer de piel

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Fabio Teixeira

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comunicado este viernes que ha concluido con las sesiones de radioterapia en el cuero cabelludo que comenzó a recibir a finales de mayo tras retirarle en abril un carcinoma en la cabeza y ha afirmado que está curado de manera definitiva.

Lula ha manifestado sentirse "feliz" después de que este viernes terminara su decimoquinta sesión de radioterapia. "Tuve un cáncer de piel y la radioterapia es para eliminar cualquier perspectiva, pero quiero decirles que estoy bien", ha anunciado el presidente brasileño en un acto desde la sede del Gobierno.

"Así que estoy feliz por estas cosas, por todos ustedes, por el amor que siento por mi esposa, y quiero transmitirlo para que todos sepan lo importante que es para nosotros amarnos, y por mi curación definitiva de este cáncer de piel", ha celebrado el mandatario, según recoge la prensa local.

El pasado 24 de abril, a Lula da Silva se le extirpó un carcinoma --el caso de cáncer de piel más común-- de la cabeza. Un mes después, anunció que comenzaría con sesiones de radioterapia. Asimismo, desde entonces se ha venido sometiendo a diferentes tratamientos médicos para evitar que empeore la enfermedad.