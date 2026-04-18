Machado confía en EEUU para regresar a Venezuela cuando llegue el momento de celebrar "elecciones libres"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado - Europa Press/Contacto/Luis Soto

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se ha declarado convencida de que podrá regresar a su país cuando llegue el momento de celebrar elecciones libres tal y como marcan, ha asegurado, las directrices de las negociaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela.

La Premio Nobel de la Paz 2025, de visita en Madrid, donde este pasado viernes recibió la Llave de Oro de la ciudad de la capital española, ha indicado en rueda de prensa que mantiene "una comunicación permanente con Estados Unidos", por mucho que Washington esté colaborando activamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ahora al frente del país tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar norteamericana en enero.

Machado ha indicado que el secretario de Estado nortamericano, Marco Rubio, ha dejado "bien claro" que la fase final del plan concebido por Estados Unidos contempla "una transición a la democracia con elecciones libres", momento en el que planea regresar al país.

La líder opositora venezolana ha reclamado no obstante concreción sobre esta fecha, porque entiende que la sociedad "clama por la definición de un calendario electoral", junto a otras demandas ya conocidas como la liberación de todos los presos políticos.

En el mejor de los escenarios, Machado regresará a Venezuela para poner fin al "caos y la violencia" que representa "el régimen de Delcy Rodríguez". Mientras tanto, la líder opositora permanece a la espera dado que ahora mismo Venezuela atraviesa "una fase delicada y compleja" en la cual "los propios actores del régimen están siendo forzados a iniciar un proceso de desmantelamiento de una estructura represiva, de una estructura de corrupción y una estructura del crimen".

SIN REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Machado ha abordado también la ausencia de una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien confirmó el viernes que había ofrecido a la líder opositora la posibilidad de verse las caras, solo para encontrarse con el rechazo de Machado.

En respuesta, Machado se ha referido escuetamente a la cumbre progresista de Barcelona en la que Sánchez participa junto a otros líderes internacionales, entre ellos críticos de la opositora como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como motivo principal.

"Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes, líderes políticos, de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente", ha explicado.

En todo caso, y al explicar el viernes la situación, Sánchez quiso dejar claro que "las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición", recordando los encuentros mantenidos con Edmundo González o Leopoldo López.

González, cabe recordar, fue candidato en las últimas presidenciales y que la oposición defiende es el presidente electo, aunque España no le reconoce como tal. Una hospitalización le ha impedido participar junto a Machado en la rueda de prensa de este sábado.