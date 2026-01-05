Macron acoge este martes una nueva reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania a la que acude Sánchez

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, acoge este martes en París una nueva reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania, el grupo de aliados que estudia formas de garantizar la seguridad de Kiev a largo plazo, a la que acudirán lideres europeos entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La capital francesa será sede de la cumbre de este grupo de países, encabezados por Francia y Reino Unido que discuten modalidades para reforzar la capacidad militar de Ucrania a largo plazo, pensando en el día después a un acuerdo de paz con Rusia. Junto a los líderes europeos, participarán también el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La cumbre hará balance de las conversaciones en curso para establecer un marco para una paz justa y duradera en Ucrania, con la idea puesta en avanzar en las contribuciones a las garantías de seguridad y acordar los próximos pasos para brindar más apoyo.

En los últimos días el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto la vista en que en la cita aporten una "contribución más a la defensa ucraniana y a acelerar el fin de la guerra".

"Ucrania estará preparada para ambas vías posibles: la diplomacia, que estamos siguiendo, o la defensa activa continua si la presión de nuestros socios sobre Rusia resulta insuficiente", ha señalado el mandatario ucraniano, quien ha recalcado que Kiev "busca la paz" pero que "no cederá su fuerza ante nadie".

Las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas de protección e implican a Estados Unidos, según explicó hace semanas el secretario general de la OTAN, si bien admitió que Washington debate el papel concreto que jugaría en el escenario posguerra.

Aparte de las propias fuerzas ucranianas, las garantías de seguridad incluirán las tropas extranjeras de la coalición de voluntarios, que lideran Reino Unido y Francia.